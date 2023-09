Még élénken éltek bennem a Splittől délebbre fekvő tengerpart élményei mikor elindítottam a dal videóklipjét. A fülbemászó dallam azonnal megfogja az embert, nos engem a képi világ is.

Mint megtudtam, Gyuláék egy 11 fős baráti társasággal utaztak Split mellé egy kis faluba, és egy apartmanban szálltak meg. A társaság tagjai rajongóból váltak baráttá a hosszú évek alatt. Gyula szavaival:

„Van, aki 7 éve – mióta megismert a Flipper Öcsi emlékesten – minden koncertre eljár. Nagyon kiemelt helyük van a szívemben, hiszen az ország különböző pontjairól utaznak mindenhova, ahol fellépek. Vagy jönnek velem akár Horvátországba, ha éppen azt találom ki.”

Jáger Gyula – Ha búcsúzom

„Ez a dal nagyon régen valamikor a 2000-es évek környékén íródott. Életem legnehezebb írása volt. Érdekesség, hogy először megvolt a bemondás: ‘Nem ejtek könnyet, ha búcsúzom‘ és utána visszafelé írtam meg a dalt. Sosem fogom elfelejteni emiatt, az biztos. Lemezen nem jelent meg, bekerült a fiókom mélyére.

Talán egy éve mutattam szerelmemnek a régebbi dalaimat, hátha lehet velük valamit kezdeni. Kiválasztottunk párat, melyek új ruhát – új hangszerelést – kaptak és így modernizálva már bekerültek a Zenebutikon futó Szerelmes hangjegyek című TV műsoromban. A ‘Ha búcsúzom’ viszont nagyon erősen megfogta Ildit… Ő ültette a bogarat a fülembe: ezzel a dallal kicsit jobban kellene foglalkozzam. Én persze elsőre elhessegettem a dolgot, hiszen ez nem egy könnyű dal és a közönségem jobban szereti tőlem a lazább bulizós nótákat, mint a tartalmasabb lírai vallomásokat. Aztán többször beleszaladtam abba, hogy megmutattuk a dalt a barátainknak és ők is rákaptak. Megmutattam a hangmérnökömnek Kiss Pistinek, aki szintén rákapott és azt mondta, hogy majd ő újra hangszereli. Elmondtam neki, hogy én milyennek hallom új köntösben és ő pontosan olyanra is hangszerelte. Így született újjá ez a nóta. Első hallásra beleszerettem.

Van egy fiatal srác Heckmann Karcsi aki a youtube csatornám illetve a Tiktok-om kezeli, meghallva a dalt arra biztatott, hogy készítsek rá klipet. Ildivel egy kutyasétáltatás alkalmával kitaláltuk, hogy egy pár napra megszökünk a világ elől, elmegyünk nyaralni. A hétvégi fellépések és a kutyák miatt ez tényleg csak 1-2 napot tud jelenteni, de nekünk így is csodás. Ha már ad hoc kitaláltuk a nyaralást, akkor hát forgattunk is. Minden spontán történt. A videót már egy profi klip forgató barátommal, Erős Imivel itthon fejeztük be. Az egészben az a szép, hogy a dal bár igaz, hogy szomorú, a forgatáson mi nagyon boldogok voltunk. Amúgy az itthoni forgatás pont a szülinapomon volt. Rengeteget nevetgéltünk Ildivel, de a szerepet azt hiszem mindketten jól hoztuk.



Ennyi és ilyen események miatt, ez a dal, ez a klip biztosan különleges helyet fog elfoglalni a szívemben életem végéig.”



Aki nem ismerné Jáger Gyulát, annak talán feltűnik, hogy mindenhol feltűnik… igen, egy hölgy is. (Aki ismeri annak természetes). Sok minden kiderül róla, de mivel mindenki másnak elhangzott (leíródott) a teljes neve, így rá kellett kérdeznem. Ím a válasz:

„A szerelmem Haász Ildi szerepel ebben a klipben is, mint a szóló karrierem óta, az összesben. El sem tudnék képzelni mást helyette. Mindenben a társam, a párom immáron 7 éve. Ő az, aki mellettem áll ezen a nem túl könnyű pályán és segít mindenben. Ebben a szakmában sajnos nagyon az érdekkapcsolatok működnek, ezért kiemelten fontos a hátország, amit nekem Ildi biztosít 100%-ban. A szóló karrierem óta inkább figyelek arra, hogy jó emberek vegyenek körül, minthogy ‘nagy’ nevek, akiknek viselkedése számomra vitatható.”

