Grind by Teddy Harpo

Régen írtunk már Teddy Harpo -ról, (az egyszemélyes zenekar). Legújabb dala a langolo.hu -n debütált.

A művésznév mögött rejlő Medve Balázs multiinstrumentalista, zeneszerző és szövegíró, aki számos formációban kipróbálta már magát, mígnem eljutott egyik legizgalmasabb vállalkozásáig, az egyszemélyes zenekaráig.

Teddy Harpo legújabb dalát, a Grindot egy új élet születése ihlette.

Az öröm és a kétség zűrzavaros egyvelege kavarog a dalszövegben, mintha a világ kifordult volna a sarkából. A főhős azt mondja el a dalban, mi az, ami ebben a káoszban erőt ad neki. A Grind blues és rock elemei egyszerű és nyers hatást keltenek, és demonstrálják az egyszemélyes zenekarban rejlő erőt.

Ez a magányos küldetés diadala, amely arról is szól, hogy sokszor kemény munka árán jutunk el a célunkig, vagy ahogy Teddy egyik kedvelt előadója John Fogerty vallja „Some folks are born, silver spoon in hand, Lord, don’t they help themselves?”

A küzdelem ambíciói más tekintetben is előtérbe kerülnek a zenésznél. A fogyasztói kultúra elhatalmasodása, a túlfogyasztás előretörése szemben áll az előadó hitvallásával. Teddy hisz a régi tárgyak felbecsülhetetlen értékében, azok leporolásában és újjáélesztésében. Hangszereinek nagyrésze a régmúltban született: nemcsak a gitárjaival képviseli ezt az eszmét, hanem van néhány utazóbőröndje is, amit lábdobnak használ, és ezzel új élettel, új funkcióval tölti meg.

Teddy Harpo – Grind:

youtube.com/watch?v=MmIKlkyYMBo

Teddyvel legközelebb 2024 február 25-én Törökbálinton a Grill Feszten találkozhattok, és külön öröm, hogy Benkő Zsolttal is lesz még idén jó pár koncertje:

teddyharpo.com/events/