Burning Sun néven új hazai power metal projekt

A Burning Sun -t nemzetközi tagokkal kiegészülve, Papi Zoltán hívta életre.

A csapatot elsősorban Zoltán és Pancho Ireland (Merciless Law) alkotja, ám a közreműködők listáján olyan ismertebb underground zenészek is felbukkannak, mint Alessio Perardi (Airborn) vagy Cederick Forsberg (Blazon Stone). A Wake of Ashes címmel elkeresztelt, gyors tempójú bemutatkozó albummal a Burning Sun a ’90-es évek power metalja előtt igyekszik tisztelegni a dalokkal és a megszólalással egyaránt. A fantasy világba kalauzoló lemezen a Helloween, Grave Digger és az Iron Savior nyomdokain íródott szerzemények váltják egymást, melyeknek központi szereplője Zoli World of Warcraft karaktere, Emaly. A látványos borítóval felvértezett albumot az amerikai Stormspell Records CD-n, illetve a hazai Burning Sun Records kazettán is kiadta. A fentieken túl a Wake of Ashes megtalálható szinte minden digitális zeneszolgáltató kínálatában.

Burning Sun:

Papi Zoltán – basszusgitár, dalszövegek

Pancho Ireland (Merciless Law) – gitár, ének

Alena Krákorová (Nocturnal Pestilence) – ének

Alessio Perardi (Airborn) – gitár, ének, mix, master

Cederick Forsberg (Blazon Stone) – gitár

Kulcsár Edmond (Vadász) – gitár

Barabás Róbert – szólógitár

Zenék például itt:

burningsun.bandcamp.com/album/wake-of-ashes