Freddie Mercury halálának 31. évfordulójára emlékeztek

A Queen és Freddie Mercury – aki idén lenne 76 éves – rajongói a karizmatikus sztárra emlékeznek halálának 31. évfordulóján: „Senki sem fog hozzád hasonlítani” – írták többen a közösségi oldalakon. Mercury – aki olyan nagyon kedvelt himnuszok írója és előadója, mint a We Are The Champions és a Bohemian Rhapsody – a halála előtti napon árulta el, hogy HIV-pozitív. Élete során a zanzibári születésű énekes világhírnévre tett szert, és négyoktávos hangterjedelmének köszönhetően még mindig a rockzene történetének egyik legnagyobb előadójaként tartják számon. A Queen együttes – Brian May gitárossal, Roger Taylor dobossal és John Deacon basszusgitárossal – 2001-ben bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Világszerte emlékeznek az énekesre

Néhai barátjukra emlékezve tisztelegtek a Queen sztárjai, May és Taylor. A veterán rocker, May, aki a brit rockbanda alapítótagja, megosztott egy fényképet Mercuryról, amelyre a következőt írta: „Szeretlek, Freddie”. Az Instagramon Roger Taylor megosztott egy képet, amelyen Freddie Mercury mellett pózol Koppenhágában, Dániában, 1974-ben. Felirata: „Emlékek”.

A bejegyzésekben a Queen rajongói kijelentették, Freddie Mercury „örökké a szívünkben marad”.

„Még mindig fáj a szívem az elvesztése miatt, és soha, egyetlen másodpercet sem töltöttem vele” – írta egy rajongó.

„Freddie azt mondta: »Nem popsztár leszek, hanem legenda«, és nézd meg, mi történt” – jegyezte meg egy másik.

Eközben a Culture Club popegyüttes megosztott egy képet Boy George frontemberről és Mercuryról, amely a Fashion Aid rendezvényen, a londoni Royal Albert Hallban, 1985. november 5-én, a kulisszák mögött készült. A képen piros szívvel a következő felirat szerepelt: „Emlékezés a nagyszerű Freddie Mercuryra”.

A rajongók szintén megosztották emlékeiket Mercuryról, ahogyan az egyik Twitteren üzente: „31 évvel ezelőtt a mai napon a világ egy legendát veszített el.”

Freddie Mercury a dalaiban él tovább

A Face It Alone c. dalt eredetileg a rockbanda 1988-as, The Miracle című albumának készítésekor rögzítették, de továbbra is azok közé a dalok közé tartozik, amelyek kimaradtak az albumból. Később a dalt újra felfedezték, amikor a banda produkciós és archív csapata visszatért a munkamenetekhez, hogy az album közelgő újrakiadásán dolgozzon. Már nálunk is újra kapható a lemez remaszterelt változata, amelyen már helyet kapott a régi-új felvétel, természetesen Freddie Mercury csodálatos hangjával.