Megújult erővel folytatja a békéscsabai Supamono együttes

A Supamono nem titkolt célja, hogy minden dalukba belecsempésszék a fiatalos lendületet és a pozitív életvidámságot, megfűszerezve keresztényi üzenetekkel.

– Régóta szeretnénk fix énekesnővel dolgozni. Ancsi érkezésével felfrissült az együttes, mind emberileg, mind zeneileg. Hangja az első pillanatban elvarázsolt minket és nem volt kérdés, hogy őt szeretnénk mellénk harmadik tagnak. Hálásak vagyunk neki, hogy nagy szeretettel elvállalta a felkérésünket. – árulta el Nédó Géza, az együttes vezetője és zenei producere.

Ancsi nem teljesen kezdő a zenei szakmában. Amatőr szinten ugyan, de már túl van jópár élő fellépésen.

A Supamono együttes nemrég forgatta le új videóklipjét “Szabadság” címmel. A videóklip az együttes hivatalos YouTube csatornáján ( youtube.com/Supamono ), valamint a hozzá kapcsolódó digitális kislemez a világ minden online zeneáruházában és stream-felületén elérhető.

Az együttes Facebook oldala: facebook.com/supamonomusic/

Aki ránéz a Youtube -ra, az a “Szabadság” című dalból minimum 4 verziót talál. Ha mai technikai szinten szeretnétek visszakapni valamit a 80 -as évek végének diszkó hangulatából, a Club Dub verziót ki ne hagyjátok! Végre valaki az érzést is vissza tudta hozni. Na és ugye ahogy ez illik; van Rádió Verzió is. Nagy élmény volt végighallgatni a különböző változatokat, a Kisherceg idézet pedig kellemes meglepetés volt. Valljuk be a szöveg nem egy irodalmi mű, de nem is kell annak lennie, ez diszkó!