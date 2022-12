A Bartók Rádió a magyar ismeretterjesztés és média kategóriában érdemelte ki a 15 millió forinttal járó elismerést.

Devich Márton, a klasszikus zenei rádió csatornaigazgatója az MTI-nek hétfőn elmondta: nagy öröm és megtiszteltetés számukra a pénteken átvett rangos elismerés. “Hét éve vezetem a Bartók Rádió szerkesztőségét, és ilyen komoly elismerésben még nem részesültünk, talán ez visszajelzés arról, hogy jó úton járunk abban a munkában, amit végzünk” – tette hozzá.

“Bartók neve kötelez bennünket, hogy mindig igyekezzünk a legjobbat, legtöbbet nyújtani” – hangsúlyozta.

Mint mondta, a díj teljes összegét, 15 millió forintot felajánlják a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű adománygyűjtő kampányához, amelynek idei kedvezményezettje a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ). “Tudjuk, hogy így a legjobb helyre fog kerülni ez az összeg, amit örömmel ajánlunk fel” – mondta Devich Márton.

A csatornaigazgató, aki a Bartók Rádió Muzsikáló Reggel című műsorában jelentette be a felajánlást, elmondta: számos új ötlettel és két új műsorral készülnek januártól, gazdag koncertkínálattal és rangos saját rendezésű hangversenyekkel várják a hallgatókat továbbra is.

Devich Márton a díjért köszönetet mondott a kuratóriumnak és az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezetésének is a mindenkori támogatásért. “A hallgatóknak jár óriási köszönet még, hiszen mint egy nagy család, együtt élünk velük, és rengeteg visszajelzést kapunk, érezzük a szeretetüket, a hűségüket. Így nagyon jó dolgozni” – tette hozzá.

Kiemelte: ez az elismerés mindenkié, aki a csatorna munkáját segíti, hangmérnökök, gyártásvezetők, zenei rendezők, külsős kollégák, és mindenkié, aki valaha a Bartók Rádió kötelékében dolgozott, akár évtizedekkel korábban. “Hiszen óriások jártak előttünk, akiktől rengeteget lehet tanulni mind a mai napig” – hangsúlyozta.

A díj mindenki számára elismerés a csatornán. “Nagy szívvel dolgozik minden kolléga, mindent megtesznek azért, hogy jobbnál jobb műsorok szülessenek” – tette hozzá.

Az idén 35 éves jubileumát ünneplő Bartók Rádiót októberben Prima díjjal tüntették ki értékőrző és -teremtő munkájáért, valamint a magyar művészeti, komolyzenei életben betöltött szerepvállalásáért. Az elismeréssel esélyessé vált a magyar ismeretterjesztés és média kategória Prima Primissima díjára.

A Művészetek Palotájában tartott díjátadó gálaesten az alapítvány kuratóriumának döntése alapján a közmédia klasszikus zenei rádióadója a legjobbak közül a legjobbá, Prima Primissima díjassá vált.

“Ha Bartókra gondolok, a következő szavak jutnak eszembe: hitelesség, tehetség, erkölcsi tartás, hazaszeretet, minőség, megújulás, egymás iránti tisztelet, tiszta forrás. Ezek a kifejezések és Bartók Béla neve köteleznek bennünket arra, hogy mindig igyekezzünk a legtöbbet nyújtani. Odaadóan szolgálni a magyar zenei életet, a magyar kultúrát, és legfőképpen a rádióhallgatókat” – idézték a közleményben a rádió csatornaigazgatóját.

Devich Márton hozzátette: ez az elismerés mindenkié, aki valaha a Bartók Rádiónál dolgozott.

“Köszönjük a díjat a kuratóriumnak, az MTVA vezetésének a mindenkori támogatást, és köszönjük a hallgatóinknak a szeretetüket, hogy hűséggel és érdeklődéssel hallgatják a műsorainkat. S ha sikeresek vagyunk, annak egyetlen titkát egy bibliai versben tudom összegezni: “Aki mást felüdít, maga is felüdül!” – ezt kívánom mindannyiunknak. Hála és köszönet még egyszer, és éljen a Bartók Rádió!” – mondta.

A Prima Primissima Alapítvány pénzügyi juttatással is támogatja a győzteseket, ezzel is hozzájárulva a magyar kulturális élet ápolásához, fejlesztéséhez.

2023-ban két új műsorral és több izgalmas programmal is várja a hallgatóit a klasszikus zene rádiója.

A Prima Primissima gálaestje újranézhető 60 napig a Médiaklikken.

(Forrás és fotó: MTI)