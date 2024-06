Egy fergeteges album előszele látott hamarosan napvilágot

Gőzerővel zajlanak a klasszikus, nyers rock and roll és a modernebb, dalközpontú garázsrock sajátos keverékét játszó The Trousers hetedik albumának előkészületei.

A Kőváry Zoli által vezetett zeneak olyannyira termékeny időszakukat éli, hogy a korong előtt, még a nyáron kijönnek egy feldolgozás EP-vel „GARAGE NIGHTS REVISITED” címen.

Ennek a kislemeznek az előfutára érkezett meg ma a „PRETTY VACANT” formájában. „A PRETTY VACANT eredetijét a Sex Pistols jegyzi, amit jó ideje nagy sikerrel játszunk a koncertjeinken. A kislemez borítóját dobosunk, Gulyás Antal Samu készítette az MI segítségével.

Egy borító története a rock and roll története

De mint mindennek, így ennek is vannak egy háttérsztorija: Zoli elmondása szerint Lázár András basszusgitárosukkal, aki a háttérvokálért is felelős, vicces kedvükben gyakran énekelték az “I get around” dalunk egyik sorát, ami így szól: “When your walls come tumbling down” ebben a formában: „WolfgangTrousers in the house”. Ennek kapcsán merült fel bennük a kérdés, hogy vajon ki lehet Wolfgang Trousers és hogy nézhetett ki.

“Így született meg a borítón látható alak, aki magába sűríti a rock and roll, de valójában az egész zenetörténet dekadenciáját” – árulta el Zoli.

A „GARAGE NIGHTS REVISITED” kislemez dalait élőben rögzítették az Artist Factory-ben a zenekar korábbi dobosa, állandó hangmérnök-producere, Cs. Szabó Zoltán vezetésével. Továbbá vendég-vokalistaként az egyik felvételen feltűnik Csányi Rita, az Anahit énekesnője is.

A The Trousers június 21-én, pénteken Budapesten, a Három Hollóban lép fel a Turn Signals társaságában, amit a zenekar korábbi basszusgitárosa, Iliás Ádám vezet.