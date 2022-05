Fábián Lilla énekelni tanul

Sok kezdő zenekart ismerek, és sokat meghallgatok, keresve az új és jó hangokat mindenféle platformon. Magyarországon rengeteg a tehetségesebbnél tehetségesebb zenészekből álló új zenekar. Zenei ötletekből is rengeteg van, de szomorúan kell megállapítanom, hogy jó részük az énekes képzetlensége miatt nem lesz igazán népszerű. (A szép a Balaton és szerelmes vagyok szövegekre most nem térnék ki). Az ének is egy hangszer, sőt talán a legjobb, sokan mégis úgy gondolják, hogy elég ha jó a hangjuk és gyermekkoruk óta dudolásznak otthon. (Elnézést kérek azon kevesektől, akiknek ez valóban elég lehet). Persze létezik a másik véglet is, amikor valaki gyönyörűen, tisztán énekel, de nem ad át semmit, nincs feeling.

Szembe jött Fábián Lilla videója

Zenei barangolásaim során jött szembe egy zenés videó, melyre felkaptam a fejem. Egy új fiatal hang, valami fura, de ütős és egyedi feelinggel. Nem volt tökéletes, de fejemben már hallottam milyen lenne, ha ezt a dalt ezzel az érzéssel, még jobban adná elő.

Kiderült, hogy ez esetben teljesülhet azon vágyam, hogy egy zenei produkció minden téren a helyén legyen. A dalt egy zeneiskola osztotta meg, ahol az énekes Fábián Lilla tanul. Azóta természetesen beszéltem is vele. Abszolút alázattal fordul a zene felé. Elmondta, hogy gyermek kora óta szeret énekelni, környezete kedveli hangját és jó ideje tervezi, hogy szakmai segítséggel fogja képezni. Aztán összefutott pár fiúval, akik épp egy zenekart alkotnak, ráadásul profin is zenélnek. Felkérték Lillát, hogy szálljon be hangjával. Lillának sem kellett több és megbeszélve a fiúkkal; azonnal beiratkozott egy zeneiskola ének szakára.

Íme Lilla videója: youtube.com/watch?v=EaxY87B7wGY

Ja, a zenekar akikről (Fábián Lillával) még sokat fogunk hallani: Philosophers Stoned (Higgyétek el; nem semmi zenét játszanak.)

A NewSkool Zenesuli

A zeneiskola egyik alapelve, egybe cseng azzal mit mi is vallunk: “Zenélj most!” (Vékony Zoli könyvéről itt írtunk: zenelj-most-vekony-zoli-elarulja-miert-vagj-bele/)

A NewSkool Zenesuli sajátos működési rendszerében az egyéni igényekre és a közösségre épül. Az év bármely részében lehet jelentkezni, felvételizni sem szükséges és a kor sem számít. Egyik mottójuk, hogy sosem késő elkezdeni. Ne gátoljon senkit a jelentkezésben, hogy esetleg már idősebb és nincsen zenei tudása, vagy sok éves kihagyás után fogna újra hangszert. Az egyetlen fontos tényező, a kitartás.

Minden érdeklődővel tartanak egy kötetlen beszélgetést, és iskola bejárást. A tanórákon kívül lehetőség van koncerten, táborban, zártkörű előadásokon, stúdiós órákon, külön zeneelméleti órákon részt venni.

Az iskolát Tarcsai Ádám dobtanár alapította. Jelenleg 6 tanszak van (dob, gitár, basszusgitár, ének, zongora, ukulele).