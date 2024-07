Legnagyobb dobás a Massive Attack lesz!

A most már legjobb közepes méretű európai fesztiválnak járó díjjal is kitüntetett Electric Castle elnevezésű rendezvényre idén is több mint kétszázezer résztvevőt várnak. Az legjobban várt fellépő a Massive Attack, a Bring Me The Horizon, a Chase and Status, Sean Paul, Paolo Nutini, Nina Kravitz – közölték a szervezők.

Közleményük szerint a fő újítás az lesz, hogy online és elővételben próbálják megoldani a fesztiválbelépőkhöz való hozzájutást. Emellett a résztvevőket Kolozsvárról a tőle 30 kilométerre található Bonchidára szállító buszokra és vonatokra is lehet online jegyet váltani, valamint a parkolójegy is előre kifizethető.

Idén 10. alkalommal rendezik meg a rendezvényt, amire az eljutás megkönnyítése érdekében a szervezők 25 százalékkal növelték a fesztiválbuszok számát. Emellett ingyen parkolóhelyet kapnak azok, akik tele gépkocsival érkeznek – írták. A kemping kapacitását is növelték, idén 18 ezer hely várja a látogatókat. A fesztivál kapuit szerdán 14 órakor nyitják meg.

Külön vigyáznak a résztvevők szexuális biztonságára is!

Kiemelt szempont a rendezvényen a biztonság, sürgősségi hívószám áll a bajbajutottak rendelkezésére, az “Angel shot” jelszót használók pedig a bárpultoknál is segítséget kapnak. Újdonságként idén G-Info Spot néven a résztvevők szexuális biztonságát szolgáló pontokat is létrehoztak.

A romániai hőségriadóra való tekintettel két hidratáló helyszínen is ingyen juthatnak ivóvízhez a fiatalok, emellett a fesztiválon sok árnyékos helyszínnel készülnek a szervezők.

A közlemény szerint az Electric Castle továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra.

A fesztivál szervezői a rendezvény bevételének egy részét minden évben a bonchidai Bánffy-kastély helyreállítására fordítják. Az erdélyi fesztiválnak tavaly több mint 230 ezer résztvevője volt.

További részletek a https://electriccastle.ro honlapon találhatók.