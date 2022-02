Zenélj most! – Vekony Zoli elárulja, miért vágj bele

A zenei világban sokaknak ismerős a kétszeres Fonogram-díjas Vékony Zoltán neve, aki VekonyZ néven vált híressé. Életében mindig, már gyerekkora óta nagyon fontos szerepet tölt be a zene. Első szólódalát 2013-ban adta ki, majd 2014-ben nemzetközi sikereket ért el The Way I Do című slágerével. Számos hazai előadóval dolgozott, Magyarországon a Majka Mindenki Táncol c. dala a legnépszerűbb, de Zsédának is ír dalokat.

A Zenélj most a boldog életért Zoli egy különleges, szakértők véleményével tűzdelt, interaktív könyvben mutatja be, milyen elképesztő módon fejleszt, segít és lendít előre a zene bárkit, bármilyen korban. A könyvet a Magyar Zeneterápiás Egyesület elnöke lektorálta, mellette egy másik pszichológus segítette a tudományos munkát.

Bevallom meglepődtünk, mikor megtudtuk, hogy Vékony Zoli könyvet írt, ráadásul azzal az alcímmel, hogy A boldog életért. A könyvbemutatón aztán egyértelműen kiderült, Zoli valóban, tiszta szívből szeretne átadni valamit abból a sok jóból, amit számára a zene adott, és komolyan vallja, hogy a zene az egész világot boldogabbá teszi. Ezt valljuk mi is, örömmel tudtuk meg, hogy a könyv megjelenésével nem ér véget a Zenélj most küldetése.

A könyvbemutatón többek közt jelen volt Gáspár Laci, aki a zene miatt nincs egyedül.

A zenének számtalan pozitív hatása van az életünkre, az énekes szerint ez az egyik.

– A zene azt is jelenti számomra, hogy ne egyedül legyek. Közösségi dolog, ami összehozza az embereket, életre szóló barátságok alakulnak ki általa – mondta el Gáspár Laci Vékony Zoltán, művésznevén VekonyZ zeneszerző legújabb könyvének, a Zenélj most a boldog életért című könyvének bemutatóján. A tartalmas, QR-kódokkal teletűzdelt interaktív kötet szakértők – zeneterapeuta, pszichológus, énektanár – bevonásával készült kötetben az immár íróként is bemutatkozó VekonyZ azt boncolgatja, hogy a zene hogyan teheti jobbá az életünket, és miként kezdhet el zenélni az, aki korábban sosem foglalkozott hangszerekkel.

– Zenehallgatás közben jó érzések töltenek el, amiket szeretnék megosztani másokkal is, de nem mindig hívhatom fel egy barátomat, hogy ezt elmondjam neki, ezért arra gondolok, hogy a hétvégén a fellépésen majd úgyis megosztom a közönséggel. Az énekléssel kijön belőlem minden, ami bennem van – teszi hozzá az énekes.

A 135 oldalas, számtalan QR kóddal teletűzdelt informatív és tartalmas kötet már elérhető a zeneljmost.hu oldalon.

“Hiszem, hogy egy ország jövőjét komolyan befolyásolhatja, hogy gyermekeinek milyen lehetőségeket teremt a zenéléshez, ezért könyvemet szánom minden felelősen gondolkodó szülőnek és döntéshozónak, hogy egy jobb világban éljünk.”

(Zoli Vekony)