Július utolsó hetében rögtön két dallal debütált a Tornóczky All Access.

A dinamikus, autentikus zenekarban olyanok bizonyítanak, mint Nagy Ricsi (ének), Temesi Berci (basszusgitár), Zombori Atus (dob), valamint a névadó gitáros, a Kőbányai Zenei Stúdió igazgató helyettese, Tornóczky Ferenc.

Feriék 11 videót forgattak le eddig, ennek kaptuk meg az első 2 lendületes darabát júliusban „Tobacco Road”, valamint „I Don’t Want To Be” címmel.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a dalt Deák Bill Gyulával közösen rögzíthettük. Bízunk benne, hogy méltón képviselhetjük azt a stílust, amit Póka Egon is épített. Szeretnénk, ha az igényes, dinamikus, ének dallamokban gazdag, gitárcentrikus blues-rock zene a mai fiatalokhoz is eljutna a Tornóczky All Access köntösében. Többek között ez a dal is képes lehet erre.” – kezdte Temesi Berci a „Közép Európai Hobo Blues III.” kapcsán.

„Számomra hatalmas öröm, hogy ez a formáció megszületett és részese lehetek. Végre igazi zenét játszhatok igazi barátokkal! Amikor felmerült Deák Bill Gyula neve, kibújtam a bőrömből, annyira örültem. Tizenéves koromban láttam őt először élőben, azóta a hideg kiráz, ha csak egy képet látok róla, akkor is. Nagyon nagy élmény volt a stúdiózás vele, biztos vagyok benne, hogy ez az anyag még a fiatalok körében is kiveri a biztosítékot. Persze a legjobb értelemben! A Tornóczky All Acces zenekar úgy érzem, életem egyik legmeghatározóbb formációja.” – mondta el Atus.

„Bill fantasztikus énekes, akinek nagyon sokat köszönhetek. Az ő zenekara volt az, amivel elsőként bejárhattam az országot, nagyon sok fesztiválra, hatalmas koncertekre juthattam el vele. Ebben a produkcióban ismert meg engem a nagy közönség. Nagyon jó a kapcsolatunk, sokat szoktunk beszélgetni telefonon, ezúttal is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat pár dal erejéig. Elképesztő tehetség, a mai napig korát meghazudtolóan bizonyít a színpadon. Ezzel a dallal a mai fiatalok a mai csatornákon, a televíziós műsorokban, a YouTube-on, a különböző streaming oldalakon nem igazán találkozhattak eddig. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy magyar nyelvű dalokkal is foglalkozzunk, mert a magyar embernek mégiscsak a magyar nyelv esik a legjobban. Ez a szám személyes nagy kedvencem, szeretem azt, ahogy eredetileg feljátszották, szeretem a szövegét. ” – csatlakozott Feri. „A másik dalunk, a ’Cream Medley’ története pedig még a Kőbányai Zenei Stúdióhoz nyúlik vissza. 5-6 éve raktuk össze, éneklés szempontjából nagy falatnak, nagy feladatnak tartom. A Zenei Stúdióban hamar kiderült, hogy Ricsi meg tudja ugrani. Vannak dalok, ötletek, amelyek eddig űrt hagytak bennem, amiért nem valósulhattak meg, amiért nem gitározhattam el őket Ebben a zenekarban végre kiélhetem magam, erre bizonyíték ez a medley is.” – tette hozzá.

„Azért szeretem ezt a dalt játszani, mert nagyon nagy energiák szabadulnak fel bennem, amikor énekelem. Elég sok zenekarban megfordultam, sok formációban próbáltam ki magam, de most először érzem azt, hogy a helyemen vagyok! Nagyon jó a srácokkal muzsikálni és én is jobbnak érzem magam köztük.” – árulta el zárásként a csapat énekese, Ricsi.

A dalok felvételei a CSEND STUDIO-ban készültek el Mazán Attilával, a mix, master teendőket Bubenyák Zoli végezte. A videókat Bikali Sándornak, Zsoldos Dávidnak köszönhetjük.

A formáció fontosnak tartja tehát a gyökereket, számukra minőséginek, előremutatónak tartott előadók, zenészek (Pl: Póka Egon, Babos Gyuszi, Hobo) lábnyomaival haladnak saját zenei útjukon. A tagok szeretnének fontos üzeneteket, értékeket átadni a fiatal nemzedék számára, illetve erőt adni annak a generációnak, akik ezeken a csodás zenéken nőttek fel. Ősszel készül az első Tornóczky All Access lemez.

A csapat friss produkció létére túl van pár koncerten, felléptek a Némedi Csillagok Fesztiválon, valamint a Művészetek Völgyén is. A közönség ma Budapesten kaphatja el őket élőben, hiszen augusztus 19-én a 10. Kőbányai Blues Fesztiválon muzsikálnak 18:30-as kezdéssel.

Közép Európai Hobo Blues III.

youtube.com/watch?v=qKxiNOvCyeE