XXI. Savaria Történelmi Karnevál Szombathelyen

Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester a rendezvénysorozatot beharangozó keddi sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a karnevál idejére a Szombathelyről elszármazottak is rendre hazatérnek, és részt vesznek a karneválon a vasi megyeszékhely testvérvárosainak küldöttségei, többen a jelmezes, fáklyás felvonulásba is bekapcsolódnak majd.

Horváth Soma (Éljen Szombathely!) kultúráért is felelős alpolgármester elmondta: Közép-Európa legnagyobb históriás fesztiválján a négy nap alatt 29 helyszínen 300 program közül választhatnak az érdeklődők.

Augusztus 25-én, csütörtökön a főtéri Fórum színpadon este nyolc órakor lesz a nyitóceremónia, amelynek keretében újra fellobban a karnevál lángja, majd Radics Gigi és a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje következik. A következő napokban ugyanott színpadra lép majd a Vad Fruttik, Szűcs Gabi, az Elefánt, az Aurevoir, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt is.

Grünwald Stefánia a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője a Gayer-parkban zajló eseményeket ajánlotta a nézők figyelmébe: napközben a Kalandvárosban gyermekprogramokat, este Thália kertjében színházi kamaradarabokat kínálnak. A Fő téren újra kinyit majd az Öreg város vására, ahol kézművesek kínálják a termékeiket, de újra végig sétálhatnak a Borok utcáján is, ahol 29 borászat kínálja borait.

Közölte: a karnevál kiemelkedő eseménye, a történelmi korokat felidéző jelmezes felvonulás augusztus 26-án, pénteken és másnap is este hét órakor indul. A menetben több száz maskarás, köztük gólyalábasok, zászlóforgatók, tűznyelők, dobosok, zenészek és hagyományőrző csoportok produkcióiban lelheti kedvét a közönség.

Szabadfi Zoltán szervező a sajtótájékoztatón a történelmi témaparkban tervezett látványosságokról szólva elmondta, csütörtök este a jó és a rossz küzdelmét idézi fel a “tüzes játék”, péntek délelőtt a római légiók seregszemléjét láthatják az érdeklődők, majd különböző harci bemutatók és gladiátorküzdelmek követik egymást az arénában. Péntek délután Kassai Lajos és tanítványai tartanak bemutatót a karneváli közönségnek, amely egy igazi hamisítatlan lovagi tornát is láthat.

Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa a sajtótájékoztatón bejelentette: egyetemük külön standdal képviselteti magát a karneválon, amit a Iseum Savariense előtti területen rendeznek be. Különböző látványos fizikai és kémiai kísérletekkel, robotikai bemutatóval várják a tudományok iránt érdeklődőket.

(MTI)

(Fotó: www.karnevalsavaria.hu )