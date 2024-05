Indul az Artisjus nemzetközi dalszerző tábor

Kilenc országból érkeztek szövegírók, zeneszerzők és producerek az Artisjus Songwriting Campre, hogy közösen alkossanak a magyar dalszerzőkkel – közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az Artisjus évente tartja meg nemzetközi dalszerző táborát Budapesten, célja a magyar zenei export fellendítése, valamint a hazai és a külföldi szerzők közötti együttműködés ösztönzése.

A táborba a korábbi években tizennyolc országból jöttek dalszerzők, idén Ausztriából, Csehországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Horvátországból, Lengyelországból, Németországból, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek. A 27 résztvevő naponta változó felállású háromfős csapatokban dolgozik azon, hogy a nap végére egy-egy dalkezdemény vagy akár kész dal szülessen.

A tábor első napján a Magyar Sakkszövetség képviseletében Kapás Róberttől kapnak feladatot a résztvevők, hogy a 2024-es Budapesti Sakkolimpiára írjanak dalt. A második napon nyolc magyar előadó érkezik a csapatokhoz: Király Viktor, Béres Attila (Dr.BRS), Halastyák Fanni (Nemazalány), Pribelszki Norbert, Szigeti Zsófi (Solére), Kútvölgyi Sára, Rausch Blanka (Blansch), valamint a Szelektor tehetségkutató különdíjasaként Lovasi Eszter (Jules War).

Ismert és kevésbé ismert nevek a résztvevők között

A tábor utolsó napján az idei Sziget fesztivál kommunikációjához használt zenéket alkotják meg közösen a magyar és külföldi szerzők Kádár Tamás fesztiváligazgató és Bóna Márk programszervező briefje alapján.

Az idei tábor tíz magyar résztvevője között van Dajka Raul (Raul) rapper, énekes, dalszerző; Orsovai Renáta énekes-dalszerző, aki Rácz Gergővel közös duettjével 2020-ban A Dal győztese volt; a Megasztárban ismertté vált Torres Dani énekes, dalszerző, színész; Tóth Eszter énekes, dalszerző, zenész, a Lanou zenekar és a Napfonat vezetője; Bécsy Bence gitáros, dalszerző, producer; Erki Kristóf (almosbeatz) dalszerző, producer; Fábián Béla dobos, dalszerző, producer; Majercsik Lili (Rose May) és Szécsi Saci (Cécie) énekes-dalszerző; valamint Patocska Olivér énekes, dalszerző, az OliverFromEarth zenekar frontembere.

A tábor külföldi résztvevője a 2016-os brit X-Factor elődöntőse, Martin Harich szlovák énekes-dalszerző; Anna-Sophie Heibl énekes-dalszerző, az osztrák rádiós toplisták állandó szereplője; Horváthországból Lu Jakelic énekes-dalszerző, akinek debütáló albuma 34 héten keresztül szerepelt a horvát albumlistán; Mikolaj Gasiewski lengyel zeneszerző, hangszerelő és zongorista; Csehországból pedig Ronald Janecek (Rony) producer, dalszerző, a cseh-szlovák John Wolfhooker metalcore rockzenekar alapítója, amelynek Who The Hell Is Edgar? című tavalyi eurovíziós slágere már csaknem 25 millió streamelést ért el.

Az Artisjus megbízásából a tábor szervezője a Zeneszöveg.hu csapata, művészeti tanácsadó és állandó résztvevő Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar dalszerző-frontembere és Johnny K. Palmer dalszerző-énekes.

(MTI)