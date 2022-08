Vidor Fesztivál Nyíregyházán

A fesztivál húsz helyszínének programjai között a számos hazai vígjáték mellett szabadtéri koncerteket, irodalmi ínyencségeket is találhatnak a látogatók.

Mint írják, az idei versenyprogram kiemelkedően színvonalas, több nemzeti színház is képviselteti magát, nagy neveket felvonultató produkciók kerülnek színre. Néhány estére korlátozott számban még kaphatók jegyek. A versenyprogram díjait csakúgy, mint az előző években Kirják Róbert színházigazgató és az idei zsűri elnöke, Trokán Péter Jászai Mari-díjas érdemes művész házhoz viszi majd. A díjazott társulatok és művészek az első “otthoni” előadásuk után, “saját közönségük” előtt vehetik majd át az elismerést jelentő üvegszobrot.

A fesztivál nagyszínpadának vendégei között ott lesz a Magna Cum Laude, a Hooligans, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a ByeAlex és a Slepp, az Ivan & the Parazol és Azahriah is – olvasható a közleményben. Mellettük olyan jól ismert hazai előadók is fellépnek, mint Falusi Mariann, Horgas Eszter, Dolhai Attila és Janicsák Veca, valamint a Móricz Zsigmond Színház színművészei. A világzene sem szorul a háttérbe, hiszen koncertezik a macedón Dzambo Agusevi Orchestra és a latin zenét játszó amerikai Orkesta Mendoza.

Nyíregyháza főterén augusztus 29-én, hétfőn 20 órától A padlás című előadással várja a közönséget a Veres1 Színház. Az irodalmi programok nagy részének és színházi előadásoknak is otthont ad majd a Szindbád- és a Bencs-villa, de Náray Erika Többszemközt beszélgetős estjére is a Sóstói úti villában várják majd az érdeklődőket. A Szindbádban a nyíregyházi társulat történetét bemutató időszaki kiállítás nyílik.

A Vidor Kertben bábszínház mellett nemzetközi és hazai előadók koncertjei lesznek. Fellép az ukrán Kommuna Lux és a marokkói Chalaban, a hazai zenei életet pedig többek közt a Harmadik figyelmeztetés és a Napfonat képviseli. Mellettük a helyi klubok és a Sunshine FM rádió lemezlovasai szórakoztatják majd a közönséget.

A gasztronómiai különlegességek kedvelőit a Vidor Faluban várják a Kossuth téren. Ugyanott lesz a Vidor Terasz, ahol utcaszínházak, artisták, pantomimesek, élőszobrok, mutatványosok, tűzzsonglőrök előadásai szórakoztatják az érdeklődőket – áll az MTI közleményben.

(MTI)

“Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő.”

Mondja ezt a világ leghíresebb és legnagyobb nevettetője, Charlie Chaplin.

Nyár végén aztán eldördül a startpisztoly, teljes gőzzel indul a fesztiválhét koncertekkel, utcai színpaddal, kül- és beltéri színházi programokkal, éjszakai bulikkal, hazai és külföldi sztárfellépőkkel. Széles spektrumon mozgó programjaink között minden korosztály megtalálja majd a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. A legfontosabb, hogy Chaplin mottójából kiindulva mi mindent megteszünk azért, hogy aki a VIDOR fesztivál ideje alatt Nyíregyházán tölti az idejét, egyetlen napot se vesztegessen el az életéből!”

www.vidor.eu