Nem kamu – Camouflage: megjelent Azahriah első nagylemeze!

A népszerű YouTube-er és tehetséges énekes június 29-én adta ki az első nagylemezét!



Camouflage – ez a neve annak az albumnak, amelyen 14 saját szerzésű dal debütált. A lemez számos zenei műfajt fúzionál, a végeredmény egy magával ragadó, feledhetetlen zenei élmény, amelynek élő élményére nem kell sokáig várni: július 1-én, azaz holnap a már teltházas Monyo Land színpadán hallgathatunk először élőben is.



Azahriah 2019-ben robbant a köztudatba egyedi, különleges számaival. A fiatal előadó tornádóként söpört végig a közönségen: legutóbbi, Mind1 című dala rekordidő alatt érte el az egy millió stream-et Spotify-on, és közel két hétig vezette a YouTube zenei trending listáját.



Az énekes június 29-én adta ki első, Camouflage című nagylemezét. Az albumon 14 saját szerzésű, csak angol nyelvű szám kapott helyet.



– 2020 nyarán jött az ötlet, hogy kiadnék egy EP-t, aztán amikor a nyár végére egy nagylemeznyi anyag született meg, az EP ötlete is módosult. Nagyon gyorsan haladtam a dalszerzéssel, az alkotói magasfrontomon voltam! Az “angel dust” és “emulator” dalok például annyira friss érzelmekből jöttek, hogy egy-egy este alatt kibuktak belőlem… – vallott a munkáról az énekes. – Az utómunkával viszont sok idő telt el, Szlancsik Ádámmal október óta dolgozunk a dalokon, újrakreáltuk, tökéletesítettük őket.



A ‘Camouflage’ már elérhető a digitális platformokon, emellett limitált mennyiségű, 100 darab fizikai példány is világott látott. Azahriah karrierje első mérföldköve után pedig már a következőt tervezi.

– Nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, de megérte ennyit dolgozni, büszke vagyok a lemezre! Persze ezzel még nincs megállás – most indulnak az élő koncertek, illetve már tervben is van egy Azahriah x Desh album is! Érdemes lesz velünk tartani! – mondta az énekes.



A közönség először július 1-én hallhatja a ‘Camouflage’ dalait élőben, a Monyo Land színpadán. A koncertre már elkeltek a jegyek, ezzel az első teltházas esemény lett a hely történetében. A Monyós bulit több önálló koncert követi majd, illetve Azahriah felbukkan néhány fesztiválon, és Wellhello és Follow The Flow koncerteken is!

