Lesz minden szemnek fülnek jó a sétatéri gesztenyefák alatt zajló eseményen

Az Anna & The Barbies, az Első Emelet, a The Biebers, Dánielfy Gergő és sokan mások is fellépnek a pécsi Sétatér Fesztiválon június 27. és 30. között.

A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a pécsi dóm közelében, a sétatéri gesztenyefák alatt zajló eseményen bőséges étel-és italkínálat, valamint napi két koncerttel várják a közönséget jövő hétvégén.

Június 27-én Kocsis Paulina, az X-Faktor tizedik szériájának második helyezettje kezdi a koncertek sorát, majd ugyanaznap az Anna and The Barbies tagjai állnak a színpadra. A fennállásának huszadik évfordulóját idén ünneplő zenekar – ahogy általában – rockos hangzással és átütő erejű színpadi jelenléttel szórakoztat a közlemény szerint.

Lakitelek után Pécsen is fellép a StabilFrazír

Másnap a 2018-as “A Dal” Év Felfedezettje, a színész, énekes, dalszerző Dánielfy Gergő zenél, majd a a Sorry című óriási sláger előadója, a The Biebers lép színpadra Puskás Petivel.

Június 29-én a reggae és dirty ska zenét játszó, bajai StabilFrazír melegíti a közönséget, később pedig az 1982-ben alakult legendás zenekar, az Első Emelet adja elő legnagyobb slágereit.

A pécsi Pixelplants és az idén harmincéves punkrock csapat, a Junkies zárja a fesztivált június 30-án.

A rendezvényen kézműves vásár mellett közel 35 gasztronómiai kitelepülő bor- és ételkülönlegességei közül válogathatnak a látogatók. A fesztiválról további részletek olvashatók a www.pecsiprogram.hu címen.