John Malkovich zongorakísérettel lép fel

Koncertek mellett újra lesz Dalszerzők Köre, és kvízsorozat is indul!

Mások mellett Cziffra György életét bemutató kiállítás, John Malkovich, Kim Gordon, Kurt Rosenwinkel, Sun Kil Moon, Deepchord, Kirill Troussov koncertje, valamint számos újító sorozat szerepel a Magyar Zene Háza őszi programkínálatában. A több mint 50 ezer látogatót vonzott, a londoni Victoria and Albert Múzeumból érkezett nagy sikerű Dívák & Ikonok utazó tárlat után készül a 2025 januárjában nyíló új időszaki kiállítás, addig is november elején nyílik a világhírű magyar zongoraművész, Cziffra György előtt tisztelgő ingyenes pop-up kiállítás a Magyar Zene Háza előcsarnokában – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



“Az aulát látványosan átalakító tárlat egy gigantikus méretű zongora köré épül. Balázs János zongoraművésszel, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetőjével, kurátortársammal szeretnénk megmutatni a látogatóknak Cziffra fordulatos, nehézségekkel teli életét, különleges egyéniségét, és káprázatos improvizációs képességekkel megáldott zsenialitását” – idézte Batta Andrást, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatóját, a kiállítás társkurátorát a közlemény.



A kiállításhoz kapcsolódik az őszi évadban Batta András Szubjektív! című sorozata, amelynek keretében a zenetörténész a virtuózok világát járja körül különféle szemszögből, három alkalommal.



Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményvezetője azt emelte ki, hogy elkészült A dal a miénk! című utazó zenepedagógiai programjuk, amelynek keretében olyan osztályokhoz, gyerekekhez juthatnak el, akik a földrajzi távolság vagy anyagi akadályok miatt nehezen, vagy egyáltalán nem jutnának el a Magyar Zene Házába. A gyerekek a foglalkozások során egy magyar és egy cigány népdalt, egy klasszikus stílusú és egy popdalt is megtanulnak, majd átírnak, megénekelve saját történeteiket, érzéseiket, gondolataikat. “Nem titkolt célunk, hogy olyan kidolgozott módszertant, eszköztárat adjunk a helyi pedagógusok kezébe, amivel a zeneoktatás színesebbé, élménnyel telivé válhat” – fogalmazott Horn Márton. Az októberben induló foglalkozások országszerte tizenkét iskolában, a záróalkalmak a Magyar Zene Házában lesznek december első felében.



Október 26-án ad koncertet az intézményben a legendás amerikai alternatív rockzenekar, a Sonic Youth egyik alapítója, Kim Gordon. Nemzetközi együttműködésben készült a világhírű amerikai előadó Sun Kil Moon (Mark Kozelek) és a magyar Amoeba közös lemeze, amelynek bemutatója november 23-án lesz a Magyar Zene Házában.



A történetmesélős-zenélős Dalszerzők Köre sorozat keretében Bagossy Norbert és Beck Zoltán lesz a vendég, a Figyelem, felvétel! című programon decemberben Weil András producer és a Bohemian Betyars egy új dalt rögzít a Koncertteremben felállított stúdióban a közönség előtt. Szintén decemberben Falusi Mariann adja elő új koncertműsorát, amelyben a klasszikus zenéből csent popdalokat mutatja be zenekarával. De lesz dupla Platon Karataev-koncert, és karácsonyi Anna and The Barbies-est is. Az elektronikus zenei kínálatban novemberben a dub techno sztárja, a detroiti Deepchord lép fel live acttel.

John Malkovich zongorakísérettel lép fel

A 21. századi dzsessz kiemelkedő gitárosa, az amerikai Kurt Rosenwinkel 2001-es lemezét (The Next Step) mutatja be október 25-én. A műfaj másik fontos szereplője, Waclaw Zimpel lengyel klarinétos Saagara nevű formációjával érkezik Budapestre november 15-én. Az őszi klasszikus- és kortárszenei kínálat csemegéjeként október 18-án Monteverdi 1607-ben komponált Orfeo című operáját mutatja be a német Continuum együttes négy művésze – énekesek nélkül, vizuális elemekkel kiegészítve.



A világhírű amerikai színész, John Malkovich Anasztaszja Tyerenkova orosz származású zongoraművész triójával közös összművészeti produkcióját három alkalommal is láthatja a magyar közönség. A Roberto Bolano műve alapján készült The Infamous Ramirez Hoffman című darab november 17-18-án lesz műsoron.



November 8-án Kirill Troussov német hegedűművész zenész barátaival (többek között Várdai Istvánnal, Pusker Júliával, Szűcs Mátéval) lép fel a Magyar Zene Házába. Két kamaraművet szólaltatnak meg: Mendelssohn D-dúr és Glinka Esz-dúr szextettjét. Szintén novemberben Ács Dominika fuvolaművész és Oláh Krisztián dzsessz-zongorista összművészeti koncertjén a hét görög istennő-archetípus elevenedik meg Kurta Niké rendezésében. Karácsony előtt a Csillagszó című sétakoncertre hívják az érdeklődőket: Karlheinz Stockhausen Sternklang című “parkzenéjét” álmodta újra a Mikamo Közép-Európai Kamarazenekar a Magyar Zene Háza tereire.



A népzenei kínálatot az erdélyi Szászcsávási zenekar erősíti, valamint a szlovákiai Sukovci. Advent harmadik vasárnapján Máramaros zenéiből és táncaiból közösen ad ízelítőt Pál István Szalonna és bandája, a Fitos Dezső Társulat és a romániai Grupul Iza együttes. Októberben elindulnak az iskolás csoportoknak szóló, népszerű pedagógiai foglalkozások a Magyar Zene Házában. Az állandó kiállításban, a Hangdómban és a Kreatív Hangtérben megújult tartalommal várják a pedagógusok az óvodásoktól a gimnazista csoportokig a jelentkezőket. Szombat délelőttönként újra látható lesz a tavaszi szezon sikerprogramja, a Hangadó Junior sorozata, és számos koncert, beavató program várja a kicsiket és a nagyobbakat.



A Magyar Zene Háza második emeletén található Popkulturális Klubkönyvtárban október 10-én indul a Basszus, tudtam! című élő kvízsorozat, amelyre ötfős csapatok jelentkezhetnek. Egy másik új program keretében hazai előadók ikonikus albumait lehet meghallgatni a zenészekkel közösen, elsőként Bródy János, Vitáris Iván, Balla Máté és Halász Judit vezetésével.