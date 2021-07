Lebukás a Wellhello legújabb klipje!

Egyre több nagylemez-számhoz van már klip!

A Csoda, hogy még élünk az együttes készülő lemezének ötödik megjelenése, a Zsúr, Szomorú séta, Hogy legyek jó és Kismacska számok után. A felszabadult, nyári dalon Lil Frakkal működött közre Fluor és Diaz párosa.



A legfrissebb megjelenés tökéletesen tükrözi az aktuális felszabadult közhangulatot.

– Régóta vártuk már, hogy kiszabaduljunk és végre eljött az idő. Újra megölelhetjük a barátainkat, ismerőseinket és várnak azok az esték, ahol bármi megtörténhet és meg is történik. Hiányzott már a random teraszozás, a random összefutások azokkal, akiket szeretünk – mondta Fluor.



– Közben ránk rúgta az ajtót a nyár és cserébe mi is a nyárra ezzel a dallal. A klip első napján érkező visszajelzésekből ítélve nagyon ráfért már mindenkire újra ez a fajta szabadság, a nagy beszélgetések, a nagy bulik, a koncertek, fesztiválok, amikről utána jó sokáig sztorizunk, amiket évek múltán is mesélni fogunk. Ezt ünnepeljük a Csoda, hogy még élünk című dallal, amiben Lil Frakk is közreműködik – tette hozzá Diaz.



A slágerhez egy nyárias, könnyed hangvételű videóklip is társult, amelyben egy Szabó Zsófival kapcsolatos nagy lebukás is található… Nemhiába lesz Azahriah még vendég a koncerteken, hátha történik valami a dinamit duóval!

Csoda, hogy még élünk! Nem?

A Wellhello 2014.július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper, Fluor Tomi és az énekes-dalszerző, Diaz. A formáció a “Rakpart” című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger- és a rádió játszási listák élére került. Első albumuk 2015 márciusában jelent meg és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton, ezt követően az együttes pedig egy közel száz állomásból álló turnéra indult Elnöki Tour néven.



A Wellhello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Lájk című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel, a Party arc című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Lájk-kal és a Mizu-val. A Wellhello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is.



A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban az Animal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki a 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt, így Köpköde (Partyállat rap) című dal lett az első közös munkájuk.

Vajon mit szól Szabó Zsófi a lebukás miatt?