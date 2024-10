A komolyabb mellett a könyedebb műfajok is képviseltetik magukat!

William Christie, Joyce DiDonato, Jordi Savall, Riccardo Chailly és a Bécsi Filharmonikusok mellett a dzsessz és a könnyűzene legjava, Maria Schneider, Danilo Pérez, John Patitucci, Brian Blade és a műfajok számos hazai képviselője is fellép a Müpában az új évben.



Riccardo Chailly vezényletével érkezik a milánói Filarmonica della Scala: többek közt Luciano Berio nagyzenekarral ritkán hallható darabja is elhangzik, napjaink egyik legkiválóbb gordonkaművésze, Gautier Capucon hangszerén pedig Dvorák népszerű csellóversenye csendül fel – áll a Müpa MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Szintén Dvoráktól választott a Lipcsei Gewandhaus Zenekarát vezető Andris Nelsons, mégpedig a koncerttermekben kuriózumnak számító Aranyrokkát.



Thomas Ades brit karmester Haydn A-dúr szimfóniája és Janácek méltatlanul mellőzött rapszódiája mellett három kortárs művet, köztük saját szerzeményét is műsorra tűzi a Bécsi Filharmonikusokkal közös koncertjén. A Brémai Német Kamarafilharmónia, élén az észt–amerikai Paavo Järvival, Beethoven- és Schubert-művekkel, Janine Jansen személyében pedig egy világsztár szólistával tér vissza a Müpába. Először hallhatja a magyar közönség egy teljes oratórium, Handel Jephtájának főszerepében a koloratúr-mezzoszopránt, Joyce DiDonatót, akinek kiváló énekesek és az Il Pomo d’Oro olasz régizenei együttes lesznek partnerei.



Fellépett az első évadban, és fellép a huszadikban is a régizenejátszás egyik legjelentősebb képviselője, Jordi Savall. A katalán karmester igazi különlegességgel, Mozart befejezetlenül maradt c-moll miséjének új, kiegészített változatával készül. Nyolcvanadik születésnapi turnéjának keretében érkezik a Régizene Fesztiválra a műfaj másik kiemelkedő alakja, William Christie. Szerepel a programban a fesztivál visszatérő vendége, a Le Poeme Harmonique Barokk karneválja is.



Az összművészeti produkcióban a zene mellett tánc- és újcirkuszi elemek is megjelennek. Az előadás egy órába sűrített családi változatban is látható lesz.



Az évad művésze, Kelemen Barnabás régi barátjával és muzsikustársával, a klarinétvirtuóz Andreas Ottensamerrel lép színpadra, de a koncerten a Kelemen művészdinasztia egyik ifjabb tagja, Gáspár is szerepet kap. A francia Olivier Latry és szintén orgonista felesége, Shin-Young Lee közös koncertjén az orgonamuzsika mellé a mozambiki Idio Chichava és a francia Benjamin Millepied jóvoltából balettprodukció társul – sorolják a programokat.

Mély basszusoktól fog beleremegni a MüPa!

Mint kiemelik, a bécsi downtempo színtér legfontosabb párosa, Kruder & Dorfmeister valamint Ólafur Arnalds és Janus Rasmussen izlandi elektronikus zenei duója, a Kiasmos is fellép a Müpában. Budapesten indítja Burn Tour 25 címre keresztelt turnéját Lisa Gerrard és a Dead Can Dance turnébillentyűse, Jules Maxwell, IAMYANK pedig harmadik nagylemezét mutatja be a Fesztivál Színházban.



A programban szerepel a Budapest Bár, a nyárindító Hey, June! fellépői közt pedig megtalálható Halász Kolos, azaz Co Lee, a Konyha, a Boggie és Petruska kettőséből született HUNCLORIQUE produkció, és koncertet ad Mehringer Marci és együttese is. David Bowie utolsó társszerzője, az avantgárd nagyzenekari dzsessz megújítója, Maria Schneider 2022-es meghiúsult koncertje után érkezik Budapestre, az Oslo Jazz Ensemble kíséretében.



A tavaly elhunyt dzsesszlegenda, Wayne Shorter öröksége előtt tisztelegnek egykori kvartettjének tagjai, Danilo Pérez, John Patitucci és Brian Blade. A trióvá fogyatkozott formációhoz Ravi Coltrane csatlakozik néhány szám erejéig. A jövő évben a trombita kerül a Jazztavasz fókuszába: itt lesz Philip Lassiter, fotóművészete után zenei tehetségét is megmutatja Till Brönner, a záróesten pedig először hallható Magyarországon a jazztrombitások jövő generációját képviselő Theo Croker.



A színtér hazai szereplői is szép számmal képviseltetik magukat: a Jazz Showcase napközben ismét a műfaj feltörekvő ifjú tehetségeinek ad lehetőséget, esténként pedig már befutott jazzistákat hallhat a közönség, míg a Jazzműhely sorozatban Oláh Krisztián a negyedik lemezét mutatja be, Tony Lakatos pedig koreai zenésztársakkal muzsikál együtt. A népzene ünnepén Palya Bea a kameruni Irma személyében ismét egy külföldi pályatársát invitálja a színpadra a Selymeim sorozat következő dátumán, de fellép Maliból a Trio Da Kali is, és a kanadai Constantinople együttes köré épült formáció.



Újabb rajzfilmekkel folytatódik a Müpa Filmklub magyar animációt ünneplő sorozata: mások mellett Dargay Attila, Ternovszky Béla, Csupó Gábor és Jankovics Marcell művei láthatók.

Az irodalom kedvelői a Literárium sorozatban Kemény Lili, Bereményi Géza, Kun Árpád és Nádasdy Ádám műveivel ismerkedhetnek meg, míg a Vers-esteken Vajda János, Szilágyi Domokos és Hervay Gizella költészetét állítják a középpontba.

A kortárs balettet Győr, Pécs, Szeged és Székesfehérvár társulatai képviselik, míg a néptánc hagyományait a Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei hozzák el a Müpába. A gyerekeket is számos foglalkozás várja, emellett folytatódik az európai zeneszerzőket játékosan bemutató Európa ízei koncertsorozat, az Operamatinén pedig Szaffi története elevenedik meg Strauss dallamaira.



Az újonnan bejelentett előadásokra ezúttal is a Müpa+ hűségprogram tagjai vásárolhatnak elsőként jegyet: platina szinten október 1-jén, arany szinten október 2-án 10 órától, ezüst szinten pedig 14 órától kezdődik az elővásárlási időszak.



A hűségprogram alapszinten lévő tagjai és a nagyközönség számára október 3-án 10 órától nyílik meg a lehetőség, hogy jegyet váltsanak az új előadásokra.