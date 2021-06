Budapesti döntő előtt a Fülesbagoly – ők versenyeznek a fődíjért!

Kobuci Kertben lesz a helyi döntő, ki lesz a legtehetségesebb?



Kialakult a budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató döntős mezőnye. A könnyűzenei versenyre 140 együttes, közel 600 zenész jelentkezett, és egy előzsűrizés során közülük 10 produkció jutott a fináléba

A döntő július 4-én lesz a Kobuci Kertben, ahol minden zenekar 15 perces koncertet ad, a nap végén pedig a zsűri és a szervezők közel 30 díjat adnak át. Az eseményre szeretettel várjuk a sajtó képviselőit!



Helyszíne a városi döntőnek a Kobuci Kert lesz – aki még nem tudná, ez Budapest III. kerületében, a Fő tér 1. alatti Zichy-kastélyban található, ahová a belépés ingyenes lesz.



Ha még nem hallotta volna az időpontot, akkor most megtudja: 2021. július 4.-én, azaz vasárnap 12:00-tól csapnak a húrok közé a már bejutott formációk, hogy a díjátadó fél nyolc után elkezdődjön…



A döntőbe jutott zenekarok:



Ben T Kadar

Beneath My Skin

Feketepéter

Ineffable

Nagy Ábel Márton

No Idea!

*Quack*

Petricor

The Dreamcatchers

VelvetNoise



A zsűri tagjai pedig nem mások, mint Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetsége – Hanosz főtitkára, Borcsik Attila, a Petőfi Rádió zenei szerkesztője, Harcsa Veronika énekes, dalszerző, valamint Warnusz Zsuzsa Artisjus-díjas zenepedagógus, zenész, hangszerelő



Extra produkcióként is van fellépő, mégpedig a Kontraszt, amely a tavalyi, debreceni Fülesbagoly Tehetségkutató nyertese, és a 2020-as Öröm a Zene fődíjasa…

Belépő? Belép nincsen, azaz van: a Te jelenléted!

Ez történt idáig: idén májusban, még a pandémia végén Debrecenben indult az idei Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat, a Nagyerdei Víztoronyban, ahol egy helyi zenekar, a Heavy Brains végzett az első helyen. A könnyűzenei verseny ezúttal Budapesten folytatódik, a fővárosi döntő július 4-én, vasárnap déltől lesz a Kobuci Kertben.

Korábban félő volt, hogy nem tudják közönség előtt megrendezni a tehetségkutatót, de úgy tűnik, a járvány enyhülése teret engedett a élőben előadott műveknek!

A verseny során közel 30 díjat adnak át a szervezők, köztük fesztiválos fellépéseket, rádiós játszást, különböző tárgynyereményeket, zenekari fotózást, videókészítést és egy kislemez elkészítését a Pinewood Studioban. A döntőben megválasztják a legjobb zenészt, a legjobb énekest és énekesnőt, a legjobb dalszövegírót, a legjobb dobost, illetve a legjobb frontembernek átadják a Siklósi Örs Díjat. Az első helyezett automatikusan részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében, ahol a fődíj 3.000.000 forint

A július 4-diki eseményen jelen lesznek a Majdnem Híres Rocksuli hallgatói annak érdekében, hogy a leendő menedzserek és a fináléban fellépő együttesek egymásra találhassanak, adott esetben kialakulhasson közöttük munkakapcsolat.

Kora este kiderül, ki lesz a legtehetségesebb budapesti Fülesbagoly!