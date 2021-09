Zenekarokat zsűrizik Szebényi Dani

Magyarország egyik, ha nem a legtöbbet foglalkoztatott billentyűse lesz szeptember 12-én a zalaegerszegi Mutasd Meg Magad – Öröm a Zene Tehetségkutató zsűritagja

Szebényi Dani a Kowalsky meg a Vega állandó tagja, de számos más formációban is feltűnik. Szinte hazajár Zalaegerszegre. Azt is elárulja, mi alapján fog dönteni, mitől emelkedik ki egy zenész, együttes a tömegből.

Felsorolni is nehéz, mennyi mindennel foglalkozik egyszerre Szebényi Dani, aki 5 éves kora óta zenél. A Kowalsky meg a Vega mellett a Konyha produkcióiban is részt vesz, de játszik a Random Trip-pel is. Említhetjük a saját produkciójukat Mike Gottharddal, de idén saját kislemeze is megjelent.

– Csak a zenéléssel foglalkozom – válaszolja szerényen arra a kérdésre, hogyan lehet összehangolni ennyiféle próbát, fellépést, programot. – Össze lehet szervezni, fogalmazzunk úgy, hogy ez “isteni probléma” számomra.

Dani szeptember 12-én Zalaegerszegen zsűrizik a Mutasd Meg Magad – Öröm a Zene tehetségkutatón. Nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte hazatér.

– Kedvesem zalaegerszegi, sokat járok a szüleihez. Nagyon szeretem Zala megyét, imádok ott autózni, vagy sétálni azon a tájon. Gotthard Misi is zalalövői, gyakran találkozunk ott.

A Mutasd Meg Magad – Öröm a Zene Tehetségkutatón műfaji megkötés nélkül indulhattak zenekarok, előadók. Egyetlen, de nagyon komoly feltétel, hogy saját szerzeménnyel lépjenek színpadra. A döntőben a zenészek 15 percben mutathatják meg a tehetségüket.

De vajon mitől, miért tűnik ki valaki a tömegből? Mi alapján fog dönteni a Szebényi Dani?

– Nem tudok receptet mondani arra, hogy mitől lesz valaki sikeres zenész, vagy jó zenész. Az a lényeg, hogy hitelesen tudja átadni, amit szeretne, hogy ki tudja fejezni, ami benne van! Nyilván, különbséget kell tenni olyan szempontból, hogy egy zenekar éppen melyik fázisában van. Másképp kell értékelni egy kezdő együttest, amelyik mondjuk 1 éve alakult, és másképp egy olyan csapatot, amelyik már 5 éve együtt zenél.

A Mutasd Meg Magad – Öröm a Zene Tehetségkutató szeptember 12-én lesz Zalaegerszegen, az Apáczai Csere János Művelődési Központban. A legjobb csapatot a zsűri delegálja az Öröm a Zene Tehetségkutató döntőjébe.

Mentsd el a dátumot: szeptember 12., Zalaegerszeg!