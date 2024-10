Izgalmas ősz vár a Yulius25 zenekarra

Szeptemberben mutattuk be a megújult Yulius25 zenekart. Akkor készült el weboldaluk, jelent meg új klipjük; a Tűz a szívben. Vége a nyárnak, gondolnánk pihi. A zenekar azonban nem állt le. Még az ősszel elkészül az újabb klip, az október eleji Halápi koncertet pedig követi egy

Live Session koncert október 25 -én a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

“A Méliusz Library Live Session egy baráti, non-profit kezdeményezés, amely zenekarok számára ad megjelenési lehetőséget a MÉLIUSZ Központi Könyvtár Zenei Részlegén. Videófelvétel készül minden ilyen eseményről.” A videók megjelennek a Youtube-on és a Facebookon is.

Tisztelem azokat a rock zenekarokat, akik a kisebb, zárt tereket is képesek és hajlandóak megtölteni igazi, élő zenével. Nem olyan kis feladat ez, mint amilyennek látszik. (Itt a legkisebb hiba is ordít.) Na és persze nem csak nagyszínpadok léteznek; kis művelődési házak, cukrászdák, könyvtárak, áruházak, és akár templomok is.

Következő állomás a szintén debreceni Bumeráng bár november 8 -án. Itt a

Véletlencorp zenekar Új utakon című lemezének bemutató koncertjén játszanak vendég zenekarként.

Két kiváló zenekar egy helyen. Itt az ideje, hogy életemben először elmenjek Debrecenbe!