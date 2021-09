Martonvásáron tartja arénás koncertjének főpróbáját Charlie

Különleges koncert lesz a Fülesbagoly Fesztiválon!

Tizenkét kismacskát nevel, unokázik, és a ház körüli teendőket végzi. Mindez jelenti a pihenést és a kikapcsolódást Charlie-nak a rengeteg koncertje között. Jelenleg két kiemelt fellépésre készül: november 6-án az Arénában koncertezik, melynek az ingyenesen látogatható főpróbája Martonvásáron lesz szeptember 11-én.

– 1960-tól mókuskerékben vagyok, de tudom csinálni a koncertezést, mert Isten megáldott erővel – mondta Charlie, aki az idei nyarat lényegében végigkoncertezte. A turné szünetében természetesen fontos számára a kikapcsolódás.

Majd elmesélte, hogy jelenleg mi a legfőbb elfoglaltsága is: – Van tizenkét kismacskám, három alkalommal adok nekik enni, tündérek – árulta el a Liszt Ferenc-díjas énekes. – Az unokám, Erik megkezdte az iskolát, mellette a ház rendbetételével foglalkozom, és persze pihenek is otthon. Utána meg megyek a barátaimmal dolgozni.

Charlie azt vallja, hogy a legjobb zenészekkel játszik, ezért öröm a színpadon lenni. Hamarosan pedig egy nagyszabású koncertet ad a barátaival november 6-án a Papp László Budapest Sportarénában, ahol egymás után a Charlie Band és a Tátrai Band is színpadra áll.

– Tibusszal játszottam a legtöbbet, kezdve az Olimpiától a Generálon át a Charlie Bandig – tette hozzá az énekes. – Ezúttal két zenekar külön-külön ad koncertet, majd a végén lesz egy közös dzsembori mind a 15 zenész részvételével.

Az arénás nagykoncert főpróbáját szeptember 11-én tartja Charlie Martonvásáron, az ingyenesen látogatható Fülesbagoly Fesztiválon. A koncert 20 óra 30 perckor kezdődik a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ szabadtéri színpadán.

Horváth Károly, művésznevén Charlie (Ondód, 1947. október 28. –) Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, könnyűzenész, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funk jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, és – ezt taln kevesen tudják – trombitás is. Eredetileg balett-táncosnak készült, de már középiskolás korában rockegyüttest alapított, majd 1967-től a Decca tagja lett, majd a kényszerű átnevezés után az Olympiával Belgrádban is zenéltek, egészen 1970-ig.

Ezután Charlie egy időre külföldön próbált szerencsét, két és fél évet töltött Afrikában az Afriaca nevű formációval, ami felszabadító hatással volt rá zenei és emberi értelemben egyaránt. Ekkoriban fordult érdeklődése a funk és a soul felé. A 70-es évek első felében kezdett együtt dolgozni öccsével, a szaxofonon és fuvolán játszó Horváth Csabával, valamint Tátrai Tiborral.

Hazatérve végül 1975-től Tátraival együtt a sikeres, ám felbomlófélben levő Generál sorait erősítette, melynek új arculatot adott, nem vállalva az addigi, nem neki írt dalok előadását. Három lemezt készített az együttessel: a Zenegépet, a Heart of Rockot és a Piros biciklit, közben számos turnén játszottak Lengyelországban, az NDK-ban és Nyugat-Berlinben. Charlie az afrikai évek tapasztalatai nyomán a magyar könnyűzenében elsők között nyúlt kongához. Az itthoni sikerek azonban nem voltak olyan nagyok, mint azt a nemzetköziekből lehetett volna gondolni, ehhez pedig a könnyűzene állami felügyeletében mindenható Erdős Péter azon törekvése is párosult, hogy egy időre pihentesse a Generált. Mire a második nagylemez, (Piros bicikli) megjelent, a formáció 1979-ben feloszlott.

Ezután egy ideig a nevében újjáalakult Olympia adott helyet a zenésznek, és svájci és skandináviai fellépéseket tartottak. Charlie-t egy időben a Rock Színház is megkereste, hogy játssza el a Jézus Krisztus szupersztár főszerepét, de ő elutasította a kérést. Az 1982-ben alakult Pannonia Express megkeresésére igent mondó Charlie tíz évre gyakorlatilag ismét elhagyta Magyarországot, és az együttessel vagy külön úton járva bejárta a világot Svájctól Japánon és Spanyolországon át Norvégiáig és az Amerikai Egyesült Államokig.

Charlie 1990-ben tért haza megint, és a Tátrai Band énekese lett; szólókarrierje 1994-ben indult. A Tátraival 10 lemezt adott ki (A küszöbön túl, Kísértés, New York, New York, Best of Tátrai, Utazás az ismeretlenbe I-II, A Hold szerelme, Trilógia (Hajnali szél, Live, Városi lebegés), Különös álom, Mexicano, Csillagszél), végül önálló zenekara lett. Szólóénekesként hatalmas sikereket aratott, számos slágert énekelt (legismertebb dalai: az emblematikus Jég dupla whiskey-vel, Az légy, aki vagy, Nézz az ég felé). Albumai, dalai és koncertjei rendre számos díjat gyűjtöttek be, de állami kitüntetéseket is hoztak a zenésznek, aki közben nagy koncertkörutakat tartott. Ő képviselte Magyarországot az 1998-as Eurovíziós Dalversenyen A holnap már nem lesz szomorú című dalával.

A 90-es évek közepén kezdődött máig tartó szoros együttműködése Lerch Istvánnal és László Attilával. Az ő közreműködésével valósult meg a váratlanul sikeres kísérlet: 2001-ben a közönség merőben újszerű stílusban hallhatta Charlie-t énekelni. A populárisabb jazzt bemutató, ismert régi dalokat is big bandes átdolgozásban tartalmazó Jazzt 2002-ben a Soul & Jazz, 2005-ben pedig a Funky, Soul & Jazz követte. 2006-ban aztán a zenész a régi, populárisabb stílushoz talált vissza Másképp ugyanúgy című lemezével.

Martonvásáron mindenki megtudja, mi lesz az Arénában!