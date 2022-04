Többféle színben már kapható a már legendává vált hangzó kiadvány!

A Pokolgép legutóbbi nagylemeze decemberben végre megkapta régóta esedékes és megérdemelt hazai kiadását is, felújított formában, bónuszdalokkal CD-n.

A Pokolgép 12. stúdióalbuma, 20 évvel a zenekar legutóbbi vinyl kiadványa után kétféle változatban is megjelenik hanglemezen! A Metálbomba LP az idén először Magyarországon is megrendezésre kerülő Record Store Day, azaz Lemezboltok Napja alkalmából kapható lesz hagyományos, fekete és a gyűjtők kedvéért korlátozott példányszámban, egyedi megjelenésű, áttetsző, fekete-narancs színváltozatban is!

A GrundRecords gondozásában megjelenő kiadvány, a decemberben a boltok polcaira került CD-változathoz hasonlóan magyarított címmel, Havancsák Gyula grafikus által újragondolt borítójával kerül a jobb lemezboltok polcaira. A teljes szövegkönyvet magába foglaló insertet, vagyis betétlapot korábban publikálatlan képanyag teszi teljessé. Az anyag Cserfalfvi „Töfi” Zoltán által elkövetett speciális vinyl masteringnek köszönhetően a mai kor kívánalmainak megfelelő hangzást kapott.

A Metálbomba felújított kiadását április 23-tól lehet keresni a legjobb, a Record Store Dayben részt vevő lemezboltokban, illetve elérhető a YouTube-on és a különböző digitális felületeken!

A Pokolgép az 1980-as évek elején alakult magyar heavy metal együttes. Nevükhöz köthető az első magyar heavy metal-album, az 1986-ban megjelent Totális metál. A Kukovecz Gábor gitáros és Paksi Endre basszusgitáros által alapított zenekar Kalapács József énekessel az évtized második felében a legnépszerűbb heavy metal együttes volt Magyarországon. A klasszikus felállású Pokolgépből 1990-ben vált ki Kalapács és a gitáros Nagyfi László, hogy megalakítsák az Omen zenekart. Az új frontember Rudán Joe lett, akivel két újabb stúdióalbumot készített a Pokolgép, majd a fokozatos ellehetetlenülés következtében végül 1994-ben feloszlottak. A Kukovecz és Rudán körül újjászerveződött zenekar 1999-ben tért vissza. Az újra megerősödő hazai heavy metal színtéren a Pokolgép is megtalálta a helyét. Azóta is rendszeresen készítenek albumokat, és sikerrel koncerteznek itthon, valamint az országhatáron túl. Húsz év után, 2010 tavaszán távozott az együttesből Rudán Joe énekes, utódja Tóth Attila lett. 2015-ben a legnagyobb hatású magyar metal-albumok listájára a Pokolgép négy lemeze is felkerült. A klasszikus első három Pokolgép-album a legjobb öt közé jutott, míg az 1991-es Adj új erőt nagylemez a hetedik lett.

Maga a kiadvány a kiadó webshopjából rendelhető meg, a következő linkeken:

Fekete változat:

https://grundrecords.hu/pokolgep-metalbomba-vinyl

Színes változat:

https://grundrecords.hu/pokolgep-metalbomba-vinyl-szines

CD változat:

https://grundrecords.hu/pokolgep-metalbomba-cd



A teljes lemez a YouTube-on:

https://www.youtube.com/watch?v=-YAwYIzlGqc

A zenekar a Facebookon:

https://facebook.com/pokolgepband

A zenekar weboldala:

https://www.pokolgep.hu

