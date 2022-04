Megint magyarok ezrei bulizhatnak Péterváradon!

Kedvezményes árú bérletekkel várják a magyarországi zenerajongók sokaságát, nem messze a magyar-szerb határtól!

Mások mellett a Nick Cave & The Bad Seeds, Calvin Harris, Iggy Azalea és James Arthur is koncertet ad az idei Exit Fesztiválon, amelyet július 7. és 10. között tartanak Szerbiában, az újvidéki Péterváradi erődben.

A Budapesttől nagyjából 300 kilométerre megrendezett négynapos eseményen mintegy negyven programhelyszín és több mint ezer fellépő várja a bulizni vágyó közönséget – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az Osztrák-Magyar Monarchia idejében közvetlenül a Duna partjára épített erőd falain belül, várfalak, alagutak és macskaköves kis utcácskák között a nagyszínpadon koncertet ad Afrojack, ATB, Boris Brejcha, Jax Jones, Maceo Plex, Marky Ramone, a Sepultura.

De ott lesz a Shouse, Zhu, Joel Corry, Jax Jones, a Masked Wolf, Acraze, a Napalm Death, a Blind Channel, Molchat Doma, de a fellépők között lesz Marky Ramone, Djaikovski, a She Past Away, a Bury Tomorrow, a Discharge, az Incantation, a Moscow Death Brigade, a Nervosa és a Tankard is.

A Dance Arena az elektronikus műsorok színtere, itt ad műsort többek között Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Satori, Monolink, Brina Knauss és Anna b2b Sama Abdulhadi.

Az Exit az elmúlt években a Szigethez hasonlóan kétszer is elnyerte az Európa legjobb nagyfesztiválja díjat. Tavaly nyáron az Exit volt az első európai nagyfesztivál, amelyet a pandémia ellenére megtartottak.

2021-ben több ezer magyar fesztiválozó látogatott ki és több mint hetven országból érkeztek résztvevők. Újvidék számos nappali programmal és gasztronómiai különlegességekkel is várja a fesztiválozókat.

A tavalyi Celebrate Life üzenetet továbbgondolva az idei Together.Always! szlogen újfent az életigenlő közösségi erőre reflektál. A magyar látogatóknak kedvezményes árú bérleteket biztosítanak a magyar hivatalos jegyterjesztő partneren keresztül, a Festival Travel webshopjában.

Megint világ- és Európa-hírű sztárok az ősi erőd falai között még a tavalyinál is nagyobb bulit csaphatnak – reméljük, ez így is lesz, és nem lehet majd felülmúlni az idei fesztet!