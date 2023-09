Új dallal jelentkezett Solyom Berni

„Úgy is hiszek magamban, ha senki nem lát”

A Cseréltem alapötlete Bernitől származik. „Az iskolában írtam meg a verzéket, felgitároztam és felvettem az első részt angolul. A szöveget utána írtuk át magyarra” – mesélte Berni, aki Závodi Marcival dolgozott a dalon. A fiatal lány saját élményeit dolgozta fel az alkotás során: „Személyes történetek hatására írtam ki magamból az akkori érzéseimet, így lett ilyen a hangulata” – fogalmazott.

A klipet itt találod:

youtu.be/GT9zzVR0ZZk

A klip rendezője leholegacy, aki a dalhoz nagyban passzoló videót álmodott meg. „Már a koncepció felvázolásakor nagyon tetszett az ötlet, amikor pedig elkészült, még inkább. Jó a vibe, szuperek a ruhák, minden illik a dalhoz. Szerintem ennél jobb klipet nem is tudtunk volna forgatni” – mondta Berni. Az őszies hangulatú dal kapcsán elárulta azt is, hogy vannak még ötletei a jövőre nézve: „Ez most az akkori hangulatomat tükrözi, de semmiképpen nem szeretném limitálni magam, sok mindent ki szeretnék még próbálni”.

Solyom Bernadett 2005-ben született a romániai Gyergyószentmiklóson. 2022-ben az X-Faktor tizenegyedik évadában a Follow The Flow Anyám mondta című dalával bizonyított, így továbbjutott az élő show-ba. A fináléban a nézői szavazatok alapján a tizenegyedik évad győztese lett.