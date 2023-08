Vidor Fesztivál Nyíregyházán

Több mint százötven programmal, zenei koncertekkel, színielőadásokkal, filmvetítésekkel és irodalmi eseményekkel.

A vidámság és derű országos seregszemléjét, az „év legvidámabb hetét” huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Móricz Zsigmond Színház és a városi önkormányzat, a programok nagy része továbbra is ingyenesen lesz látogatható – emelte ki Kirják Róbert, a teátrum igazgatója az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a fesztivál történetében egyedülálló koncert lesz az énekes-dalszerző Minelli fellépése, rajta kívül számos népszerű magyar könnyűzenei együttes lép színpadra a belvárosban kialakított nagyszínpadon. Koncertet ad a Republic, a The Biebers, a Margaret Island, Szabó Balázs Bandája, a Bëlga és Paulina. A világzenét az afro-, indo, dél-amerikai hagyományok ihlette Surealistas, valamint az autentikus ukrán folkmuzsikával a Yagody képviseli.

A mindennap délután három órakor nyitó Vidor Kertben a legkisebbeket bábszínházi előadásokkal, a nagyobbakat koncertekkel várják; itt lép fel többek között a reggae-t játszó Manaky, az anatóliai török lírai költészet hagyományait az ethnic jazz, fusion és pszichedelikus folk stílusokkal ötvöző Nasip Kismet, valamint az indie-folkot, ethno-popot magyar népi motívumokkal díszítő Pandóra Project is. Az egyik helyi rádió és a klubok lemezlovasai késő estétől hajnalig szórakoztatják a közönséget.

Az irodalmi programok nagy részének a Szindbád és a Bencs Villa ad majd otthont, a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadán Hegedűs D. Géza, a színházi versenyprogram zsűrijének elnöke ad majd születésnapi koncertet. Megrendezik a kilencedik Nyírségi Limerick Bajnokságot, a Vidor Faluban a kulináris ínyencségek kedvelőit várják, augusztus 27-én pedig zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek a zsinagóga udvarán.

A Vidor-terasz látogatói késő estig válogathatnak majd a különféle művészeti ágak gazdag kínálatából, artisták, pantomimesek, élőszobrok, mutatványosok és tűzzsonglőrök performanszai szórakoztatják az érdeklődőket.

Kirják Róbert a színházi versenyprogramra kitérve elmondta, szinte valamennyi jegy elfogyott az előadásokra. Huszonnégy produkció lesz látható a színház nagyszínpadán, a Krúdy Kamarában, a Szindbádban, a Bencs Villában, a Bárány Frigyes Stúdióban és a szabadtéri színpadon. A komédiákat és a vígjátékokat az ország legismertebb társulatai és színművészei állítják színpadra az összművészeti seregszemle kilenc napja alatt.

„A nyár Nyíregyházán meghosszabbodik a Vidor Fesztivállal” – mondta a sajtótájékoztatón a város polgármestere, hozzátéve, hogy a szervezők minden korosztály számára tartalmas szórakozást kínálnak, egyedi hangulata van a belvárosban ennek a néhány napnak.

Bárány László, a fesztivált főszponzorként támogató Master Good Cégcsoport alapító-tulajdonosa arról beszélt, hogy az elmúlt évek után „ránk fér a vidámság”, a szervezők helyt álltak akkor is, amikor a koronavírus-járvány miatt a rendezvények nagyobb részét nem tudták megtartani.

A fesztivál részletes programja az ingyenes műsorfüzetben, valamint a www.vidor.eu oldalon érhető el.

(MTI)