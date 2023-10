Teljes a Veszprém Jazz Fesztivál programja

November 16. és 19. között a jazz sokszínűsége kerül fókuszba Európa Kulturális Fővárosában, Veszprémben. A Veszprém Jazz Fesztiválon a jazz nemzetközi sztárjai mellett progresszívebb, határműfajokkal kísérletező előadók, valamint fiatal magyar jazzisták is bemutatkoznak. A négy nap során olyan előadók váltják egymást a Hangvilla és az Expresszó színpadain, mint Erik Truffaz, a Scary Pockets, Manu Katché, Bill Frisell, Jojo Mayer, a Boticelli Baby, The New Mastersounds, a Kéknyúl és a Nagy Emma Quintet, míg a Papírkutyában a Snétberger Alapítvány növendékei adnak ingyenes koncerteket.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik kiemelt célkitűzése, hogy a Zene Városa címhez igazodva a régióban a zenei műfajok legszélesebb skálája bemutatkozzon, lehetőséget teremtve arra, hogy a helyiek is csatlakozhassanak az eseményekhez. Az EKF zenei szakmai programjában kiemelt helye van a peremműfajok és a kuriózumok tiszteletének, a Veszprém Jazz Fesztivál szervezői ezért a program összeállításakor kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a kortárs jazz legváltozatosabb spektrumú előadóit hívják meg november 16. és 19. között Veszprémbe.

A fesztivált a magyar közönség egyik kedvenc trombitása, Erik Truffaz nyitja, aki a post-bop, a modális, a fúziós, az elektronikus, a hip-hop, a rock, a pop és a globális népi hagyományok nu-jazz ötvözésének úttörője. Őt a világ legnevesebb jazzgitárosainak egyike, a Grammy-díjas Bill Frisell és Triója követi. Bill Robert Planttől Elvis Costellón át Marc Ribotig és Norah Jonesig a nemzetközi rock, pop és jazz szakma legnagyobb neveivel dolgozik együtt, jellegzetes effektjei és „éneklő” játéka stílusának védjegyévé váltak. Bár Manu Katché elsősorban a jazz mellett elkötelezett muzsikus, sokan a pop-rock világából ismerhetik, hiszen rengeteg sztár, köztük Sting, Tori Amos és Peter Gabriel lemezein működött közre. A dobos kvartettje élén a fúziós jazz kortárs irányait tárja a veszprémi közönség elé. A cseh Tygroo hangzásának alapját a dob és a fúvós hangszerek adják, zenéjükben a jazz mellett jól megfér a balkán funk és klezmer hiphop is. A nyitónap magyar fellépői az idén Walking on the Planet címmel friss albummal jelentkező Antal Gábor Trió, valamint az akusztikát a finoman adagolt effektekkel színező, a pszichedélia és az improvizatív kalandozások felé is nyitó Bujdosó Trió lesznek.

A pénteki napot várhatóan táncolással kezdi a fesztivál közönsége, a feltartóztathatatlan energiájú Boticelli Baby zenéjében ugyanis a swing, a blues, a punk és a balkáni mulatós keveredik. Őket Takuya Kuroda követi, aki napjaink egyik legizgalmasabb trombitása és zeneszerzője, a dallamok és a groove-ok oda-vissza repülnek dalaiban. Ha létezik az európai jazz-színtéren szupergroup, a Nils Landgren harsonás-énekes nevével fémjelzett 4WD, biztosan kiérdemli ezt a címet, a zongora mögött ugyanis Michael Wollnyt, a doboknál Wolfgang Haffnert, míg nagybőgőn Lars Danielssont hallhatjuk. A country & western – vagy saját megfogalmazásuk szerint country & eastern – stílusban utazó zenekar, a lengyel Mitch & Mitch kilencfős big band felállásban érkezik Veszprémbe. Magyarország egyik legjobb zongoristája, Tálas Áron triója egyéni hangzásvilágot alakított ki, amelyben a jazz harmóniai, ritmikai elemei mellett népzenei és klasszikus zenei hatások is tetten érhetők. A Parvaro 2022 májusában a Bartók Béla Konzervatórium falai között alakult meg, akkor még Sárközi Dina Quintet néven. Zenéjükben a jazz a fusion, a folk és a rock műfajokkal keveredik, a csapatban több kiváló énekes van, ami lehetővé teszi, hogy a vokálokra nagyobb hangsúlyt fektessenek, ezzel is színesítve a megszólalásukat.

A szombati napot a dobos legenda, Jojo Mayer nyitja, aki Me/Machine elnevezésű szólóprojektjében azt vizsgálja, hogyan tud egymással szimbiózisban létezni az ember és a digitális technológia. Izo FitzRoy a blues, a gospel és a soul műfajokat sajátosan átformáló londoni énekesnő, aki a brit főváros zenei színterének egyik legerősebb kortárs hangja.Legújabb albumán a 21. századi, egyedülálló nők sorsáról énekel. A Veszprém Jazz Fesztiválon adja első magyarországi koncertjét, az ismert slágerek funk-újragondolásaival világhírnevet szerző Scary Pockets. Utánuk a kilenctagú, a Tower of Power énekeseként ismertté vált Hubert Tubbs vezette Horny Funk Brothers funk-soul szekciója kőkemény groovokkal és izgalmas fúvós szekcióval bizonyítja, hogy a zene élőben fogyasztva üt a legnagyobbat. A SunMa az ország egyik leginnovatívabb zenei producere, Koroknay András projektje. Dub-ban gyökerező, azt rengetegféle más stílussal ötvöző meditatív zenei világát Klausz Ádám dobossal és Kálmán András billentyűssel kiegészülve live set formájában viszi színpadra. A modern, kortárs jazz új generációs képviselője, a Nagy Emma Quintet 2018-ban robbant be a hazai jazz-színtérre. Hangzásuk formálásában fontos tényező a kísérletező szellem, a szerzeményekben egyenlő hangsúllyal kapnak helyet kemény dob groove-ok, szabad improvizációk, dal formájú kortárs kompozíciók. A jazz, hip-hop és soul műfaji alapokat a magyar underground hip-hop szövegvilágával kifinomultan összeeresztő zïp zárja az estét, akik leglazább és néha legszívbemarkolóbb sorokat pakolják színpadra, elképesztő zenei alapokkal megtámasztva.

Vasárnap a Kéknyúl a Veszprémi Jazz Fesztivál közönségének is bemutatja nemrégiben megjelent, 2 Much 2 Soon című lemezét. Az album jól ismert alapokból építkezik, azonban a Premecz Mátyás és Andrew Hefler vezette zenekar csavar egyet a képleten. De van, ami örök: egy amerikai énekhang és egy hatalmas Hammond orgona. A 2022 őszén alakult Daveform Kvintett tagjai – Szegő Dávid, Varga Dániel, Subicz Gábor, Oláh Krisztián és Hock Ernő – mindannyian megkerülhetetlen alakjai a magyar jazz és könnyűzenei életnek. Zenéjükben az amerikai, skandináv és balkán jazz egyedi, izgalmas fúzióját hozzák létre, teret engedve a nagy ívű improvizációknak is. A Veszprém Jazz Fesztivál koncertprogramját a kortárs brit funk-soul meghatározó produkciója, a The New Mastersounds zárja, akik azon kevesek közé tartoznak, akik képesek igazi soul ízt adni a funknak.

„A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programmal egyik kiemelt célunk, hogy Veszprémben az élő zene minél több ember életének és mindennapjainak aktív részévé váljon. 2019 óta az UNESCO Zene Városa cím birtokosaiként is rengeteg energiát fektettünk abba, hogy a városban – elsősorban a tanulás, a zenei nevelés révén – még inkább meglegyen a nyitottság a kuriózumok és a minőségi élőzene csúcsteljesítményei iránt. Ezeknek a törekvéseknek lesz nagy ünnepe a Veszprém Jazz Fesztivál, aminek, reméljük az ízlésformálásában, a zenehallgatási szokások átrendeződésében is lesz folytatása” – emelte ki a Veszprém Jazz Fesztivál kapcsán Nagy Krisztián, a VEB2023 EKF projektmenedzsere.

A Veszprém Jazz Fesztivál négy nap alatt közel 30 koncerttel várja a műfaj rajongóit a Hangvilla, az Expresszó és a Papírkutya színpadain. A helyszínen Kleb Attila fotográfus jazz világsztárokat bemutató portréiból is látható lesz kiállítás. A fényképek a fellépés előtti, vagy utáni pillanatokban készültek backstage-ben, a színfalak mögött. Emellett a programot Blasius kiállítás és workshop is színesíti.

spotify.com/playlist/0J3BxsgMHitv83PjJy43YX?si=58f8667653e2499f

veszpremjazz.hu/

(Fotó: Scary Pockets)