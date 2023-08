Új dallal jelentkezett a BIBA zenekar

„30 felé már elhiszed, hogy senki vagy, ha semmid nincs.”

„Olyan messzire próbálunk futni hazulról, hogy észre sem vesszük, és már otthon is vagyunk.”

Az áprilisban első, „Elmerülök” c. kislemezével debütált BIBA zenekar új dallal jelentkezett. A húszas évei végén járó korosztály sodródása, útkeresése ihlette a zenekar új, „Otthon” című dalát, melyhez meghitt hangulatú klipet forgattak a Pilisben.

„De hazatalálsz majd egyszer, várnak téged otthon.”

A nagyvárosi fiatalok a mindennapos, urbánus mókuskerék és éjszakai élet után egy klipforgatás erejéig egy önellátó tanyán landoltak a Pilisben, és – bár hamar kiderült, hogy tüzet rakni nem is olyan egyszerű dolog, a Pilis dombjai, a nyugalom és a Pilisi Zengőkert házigazdáinak életformája lenyűgözte a zenekart. „Mindenkinek van egy helye, ahol várják, ha éppen nem bírja tovább a saját éjszakáját” – a zenekar énekes-dalszerzője, Bittner Dániel szerint sokan nem érzik magukat a helyükön és ott van a nyomás is, hogy most már bizony kellene. Mindenki csak haza akar menni valahova. De ne oda akarjunk hazamenni, amit a reklámokban és konzumvilágban vagy a social médiában közvetítenek felénk. Elég frusztráló, hogy mintha a mai világban az határozna meg, hogy mi mindened van vagy nincs, mit értél el, vagy mit nem. Pedig soha nincs olyan, hogy semmid nincs. Mindig van valami kis dolog benned, amivel később akár hegyeket is meg tudsz mozdítani, ha végre képes vagy venni 3 mély levegőt és megnyugodni, megállni egy pillanatra. Miért zuhanunk a mélybe? Egyrészt mert sokszor valahol mi magunk is élvezzük a zuhanást, másrészt mert enélkül soha, de soha, de soha nem fogjuk megtanulni, hogy kik vagyunk mi és hogy valójában minden nálunk van, amire szükségünk lehet az életben. Még ha ezek apróságok is. Számomra valami ilyesmiről szól ez a dal.

Sápadtan ég a villany és legyek ülnek a polcon

A klipet Kesztölcön forgattuk egy erdőszéli tanyán, nagyon békés, nyugodt körülmények között. Jól illeszkedik a dal üzenetéhez is: mennyire vágyunk arra, hogy elvonuljunk egy kicsit a világ és a saját zajaink elől. Ez egyébként érdekes kérdés – a hétköznapokon, főleg ha nagyvárosban élünk, sokszor érezhetjük magunkat nyugtalannak.„Egy percig sem tudunk a seggünkön megülni, miközben valójában mindenki csak haza akar menni” De hogy ez hol van? Na ez a nagy kérdés, de legyünk pozitívak: mindenkire vár egy ilyen hely valahol. Ez lehet személy, állat, vagy csak a tegnap rendelt kaja a hűtőben, aminek a felét még nem ettük meg. Sokan például csak menekülésképpen választják az önpusztítást, vagy a rohanást, azt gondolják, hogy pont a saját otthonukból menekülnek az ismeretlen felé. Ez egy olyan út, amit mindenkinek végig kell járni. Általában a sztori vége az, hogy olyan messzire próbálunk futni „hazulról”, hogy észre sem vesszük, és már otthon is vagyunk. És ezt lehet jó és rossz értelemben is nézni. Olyan is van, hogy valaki csak pont oda talál vissza, ahonnan elindult. Persze a legtöbben megérdemlik a happy endet.”

A zenekarral élőben legközelebb augusztus 25-én, a Szegedi Ifjúsági Napok világzenei színpadán lehet találkozni.

