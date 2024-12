Hihetetlen, de a zenekarnak is tetszik az új album!

Megérkezett az elsősorban post-wave stílusban mozgó Decadancer második nagylemeze, a „Supernova”. A korongon tíz szuper dal kapott helyet, amelyek magyar és angol nyelven íródtak, a témák pedig igen széles skálán mozognak. A már említett stíluson túl többek között rock, pop, elektronikus fűszerekkel spékelte meg az anyagot formáció.

A hazai zenei palettán valóban üdítő színfoltot jelentő produkció (Ficzkó András, Fűzfa Zoltán Pocky, Mátyás Attila, Gerő Balázs) munkáját producerként, szerzőtársként Závodi Gábor támogatta, továbbá vokál fronton Garda Zsuzsa, Vasvári Viki, valamint Miholka Zsani erősítette őket.

„A Supernova a Napnál nagyobb tömegű csillag robbanása, melynek során a csillag luminozitása egy átlagos galaxiséval vetekszik.” – kezdte a formáció egyik motorja, Fűzfa Zoltán, avagy Pocky. „A második albumunk címe az égbolton új -, latinul nova-, csillag feltűnéséhez kapcsolódik. A „szuper” részlet pedig a kevésbé fényes csillagoktól való megkülönböztetésre szolgál.” – tette még hozzá a korong címe kapcsán.

A Decadancer első lemeze 2020-ban jelent meg „That’s You” címmel, amelyről többek között olyan dalokat ismerhet a nagyérdemű, mint a „Destiny”, a „Garden of Roses” vagy éppen a címadó „That's You”. Az NKA által támogatott új korongon olyan szerzemények tündökölhetnek, mint a „Wake up”, a „Semmit nem ér”, a „Valamit valamiért”, vagy éppen a „Daylight”.

De vajon a zenekar tagjainak melyik szám a személyes kedvence?

„Ajánljuk ezt az albumunkat mindenkinek, aki szereti az igényes, emészthető electrock, new wave, a 80′-as és a 2000-es évek elemeivel kevert dallamos, táncolható, egyben a „headbanger” módra is alkalmas zenéket”

– árulta még el Pocky.

„Nagyon jó érzés, amikor azt mondhatom, hogy tényleg mindegyik dalt erősnek gondolom erről az albumunkról. Nem tudnék egyetlen számot kiemelni, de az angol dalok közül a Shout Tonight és a Could Be A Star a kedvencem. Emellett a Semmit Nem Ér finoman szólva is libabőrt okoz számomra”