Ideje újra megszólítani a digitális világ által terhelt középiskolás korosztályt

Új lendületet kap a 40 éves kórusmozgalom: A jövő hangjai címmel csaknem négyszáz középiskolás áll színpadra Carl Orff ikonikus művével, a Carmina Buranával vasárnap a Müpában.



Negyven éve, 1986-ban indult útjára az Énekel az Ország kórusmozgalom, amely március 30-án új formában bukkan fel a Müpában – áll a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Az újraindított projekt célja, hogy a közös éneklés örömét és közösségformáló erejét a mai fiatalok is átélhessék – idézik Hollerung Gábort, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karvezetőjét és a Budafoki Dohnányi Zenekar zeneigazgatóját.



Mint kiemelik, az idén ünnepli 40. évfordulóját az amatőr kórusok és énekesek számára elindított Énekel az Ország kezdeményezés, amely Hollerung Gábor ötlete alapján indult 1986-ban. A rendezvény lehetőséget ad az ország bármely táján élő zenebarátnak, hogy egy egyesített kórusban, szimfonikus zenekarral, rangos koncerthelyszíneken lépjen fel.

A mozgalmat kezdettől fogva az a meggyőződés hajtja, hogy a zene nemcsak hangokat, de embereket is összeköt. A résztvevők közül sokan évről évre visszatérnek, mert az együtt éneklés élménye egy életre szól – áll a közleményben.

Nyilvános lesz a délelőtti főpróba is

Mint írják, az alapító karmester, Hollerung Gábor hitvallása szerint „az éneklés nem csupán művészi kifejezés, hanem a mentális jóllét és a közösségi lét egyik alappillére”. Sokan visszatérő tagjai a projektjelleggel működő énekkarnak, és az egykori tagok ma már unokáikat tanítják a zene szeretetére.



Hollerung Gábor úgy vélte, itt az ideje újra megszólítani a digitális világ által terhelt középiskolás korosztályt, és visszavezetni őket a komolyzene világába, élményalapon, közösségben – írják, hozzátéve, hogy így született meg A jövő hangjai projekt, ahol a fiatalok együtt élhetik át a közös éneklés erejét.

A közleményben kiemelik, hogy több mint négyszáz diák jelentkezett tizenhárom középiskola képviseletében az ország különböző tájairól, hogy – mint 40 éve a mozgalom első fellépői is – előadják a Carmina Buranát.



A vasárnap esti koncert iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a délelőtti főpróba is nyilvános lesz, így még többen lehetnek részesei a közösségi élménynek.



A szervezők bíznak abban, hogy a projekt nemcsak egy jubileumi esemény lesz, hanem új hagyományt teremtenek és a közösségi élmény az új generáció számára is meghatározóvá válik, értékes alternatívát kínál a szabadidő eltöltésére.



A Budafoki Dohnányi Zenekart Hollerung Gábor vezényli, közreműködik Rácz Rita szoprán, Szerekován János tenor és Haja Zsolt bariton.