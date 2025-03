Ez az igazi punk dolog!

Lemezt jelentetett meg a Palánta, a hazai punk színtér népszerű csapata. A Növények országa című, vinylen és digitálisan is megjelent anyagot pénteken a 18. kerületi Kondor Béla Közösségi Házban mutatták be.



A Palánta zenéjében eklektikus psychopunk, progrockos káosz és pszichedélia vegyül egy kis Woodstockkal fűszerezve. Érdekes zene a zúzós zenét kedvelő, kíváncsi embereknek – fogalmazott korábban a lemezt kiadó Trottel Records vezetője, Rupaszov Tamás az MTI-nek.



A Palántát Krippl Gréta (ének, teremin) 2019-ben alapította, a gitáros Tóth Vilmos lett, a dobos Nagy Kalliopé, a basszusgitáros pedig Ofner Gergely. 2020-ban a Kriptában adták első koncertjüket, azt követően csatlakozott hozzájuk a billentyűs Biczók Bálint.

A tengerentúlon is jelent meg hangzójuk

Első demójuk 2022-ben jelent meg a Szégyen Kazetták gondozásában, ezt az anyagot tavaly a brit Noise Merchant Records és a floridai Xtro Records is kiadta kazettán. A demóról három szám (Dezső, A dög, Dónde Rueda) felkerült a Riot! Women from the Hungarian Wasteland Vol. 1 című, női pink és underground zenekarokat bemutató 2023-as válogatás LP-re, amelyet a Trottel Records adott ki.



Nagylemezüket 2022 végén kezdték felvenni; a hétszámos anyagon még Ofner játszik, azóta Biró Marci (Protoplasma, Norms) lett a basszusgitáros, vele a Palánta már több külföldi fesztivált, egy mediterrán miniturnét átélt közösen. A március 28-i, pénteki esten a Palánta mellett fellép a Gondozási Központ (kísérleti elektronika magyar népzenével) és az Energia 80 (nyers hardcore punk) is.



A lemezbemutatót beszélgetés kísérte, Nők a magyar punkban címmel a közelmúltban megjelent Nem az a punk, aki… 2 című könyvről, Asztalos Ildikó, a Trottel zenekar egykori tagja, Artner Sisso és Taskovics Viktória újságíró, valamint Szabó Réka addiktológus részvételével.

Az eseményhez kapcsolódva a Kondor Béla Közösségi Házban a koncert után is megtekinthető egy kiállítás is Krippl Gréta képeiből.