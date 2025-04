De ez a fesztivál most Békéscsabán lesz

Forczek Győző, a főszervező Csabagyöngye Kulturális Központ (CSAKK) fesztiváligazgatója elmondta, a hagyományoknak megfelelően nemcsak a központban, hanem a társintézményekben is szerveznek műsorokat, sőt, például a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar a Páduai Szent Antal Társszékesegyházban ad koncertet április 12-én. Ez ráadásul ingyenes lesz, ahogyan például Lobó-Szalóky Lázár és Bodrogközi Rita akusztikus koncertje, vagy Babits Mihály és Pilinszky János verseiből összeállított Meg fogok halni! est is.



Hagyományosan nem egy célközönségre fókuszáltak a programkínálat összeállításakor, műfajilag tág határok között mozogtak és teret adnak az országos ismertségű előadók mellett a helyi tehetségeknek is – jegyezte meg Forczek Győző. Kiemelte, hogy utóbbiak közül Hajtmann Ildikó és Szák Kocsis Péter megzenésített versekből összeállított műsora bizonyosan ilyen lesz április 16-án.

A könnyűzene mellett fúvószene is lesz

Hozzátette, a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarnak a Békéscsabai Jókai Színház művészeivel közösen tartott műsorával veszi kezdetét a fesztivál, de már ezt megelőzően is lesz két rendezvény. Április 2-án mintegy nyolcvanan gitároznak majd közösen az autizmus világnapja alkalmából, 4-én pedig stand up estet tartanak.



A fesztiváligazgató kiemelte, a rendezvényekre a korábbi évek statisztikái alapján tízezer érdeklődőt várnak, három esemény tart a legnagyobb érdeklődésre számot. Április 10-én a Csík-Presser-Karácsony koncert; 19-én a Kowalsky meg a Vega fellépése, illetve május 3-án, a rendezvény zárásaként a Pál utcai fiúk című zenés játék.



A fesztivált színesíti egyebek mellett az Európa Kiadó vagy az Aurora punkzenekar koncertje, lesz filmzene koncert; harmadik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Viharsarki Vasútmodell Kiállítást; április 26-27-én országos keresztrejtvényfejtő versenynek adnak otthont; kiállításokra is várják az érdeklődőket; de a társintézményekben lesznek húsvéti családi programok is, folytatódik a Jazz csütörtök a Meseházban és a művészeti kurzus a Munkácsy Emlékházban – emelte ki Forczek Győző.



A részletes programkínálat a www.csabagyongye.com oldalon érhető el.