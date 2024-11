Idén is díjazták a legszebb magyar kiejtést

Elismerést kaptak az Operát segítő emberek is, köztük újságírók is

Dénes István, Fokanov Anatolij és Lőcsei Jenő lettek a Magyar Állami Operaház új örökös tagjai, Csányi János magánénekest és Kovács Béla klarinétművészt pedig posztumusz örökös taggá választották a magyar opera napja alkalmából megrendezett keddi díjátadó ünnepségen. Az operaház Erkel Ferenc születésének évfordulóján, november 7-én ünnepli a magyar opera napját, és 2015 óta hagyományosan ehhez a naphoz kapcsolódva jelenti be új örökös tagjait és adja át további elismeréseit és díjait.



Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy minden megpróbáltatás dacára a nagyszabású napi működés fenntartásában érdekelte.

Kiemelte: az élet része a változás, ugyanakkor vannak állandó értékek, amelyeket őrizni kell. Ezért amellett, hogy új darabokat állítanak színpadra – most például a Turandot premierjére készülnek – vannak olyan darabok, köztük a Bohémélet, amelyek stabilan részei a repertoárnak.



Hangsúlyozta: örülni kell annak, hogy vannak állandó rítusaik. Ezek között említette a karácsony környéki Diótörő előadásokat és a húsvét, valamint az azt megelőző nagyhét műsorstruktúráját. A főigazgató az ünnepségen bemutatta azt az újonnan kiadott kötetet is, amely a Magyar Állami Operaház örökös tagjainak állít emléket, életútjukat, pályafutásukat ismertetve.



A Magyar Állami Operaház örökös tagjai idén Fokanov Anatolij operaénekest, érdemes és kiváló művészt, a Magyar Állami Operaház kamaraénekesét, Lőcsey Jenő balettművészt, koreográfust, Liszt-díjas érdemes művészt, valamint Dénes István Liszt-díjas karmestert emelték tagjaik közé.



Az új örökös tagokat Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója is méltatta, aki felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az az őszinte szeretet és megbecsülés, amely abból a tapsból érezhető, amellyel jelenlévő társaik a díjazottakat jutalmazzák. Úgy fogalmazott, jó egy ilyen közösséghez tartozni. Az operaház posztumusz örökös tagjává választották az idén elhunyt Csányi János operaénekest, valamint a 2021 őszén elhunyt Kovács Béla klarinétművészt, zenepedagógust, Kossuth- és Liszt-díjas érdemes és kiváló művészt. A napokban elhunyt örökös tag és mesterművész, Dózsa Imre balettművész, balettmester megüresedett helyére a testület a jövő évben választ új tagot – közölték.

Idén is díjazták a legszebb magyar kiejtést

A legszebb, legtisztább magyar kiejtésű énekesnek odaítélhető Melis György-díjjal Farkasréti Mária mezzoszopránt ismerték el, aki az elmúlt évadban többek közt Rosát (A csengő), Parasztasszonyt (Valuska) és a leány anyját (Székely fonó) alakította. Az ösztönös tehetséget és színpadi személyiséget elismerő Sudlik Mária-díjat Pasztircsák Polina, a 2024/2025-ös évad kamaraénekese vehette át.



A Závodszky Zoltán-díjat, amellyel a Wagner-előadásokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeket ismerik el, A bolygó hollandi őszi sorozatát vezénylő Rajna Martin első karmester kapta. Idén utoljára osztották ki a dalszínház egykori vezető jelmeztervezője emlékére alapított Vágó Nelly-emlékdíjat, amelyet ez alkalommal Michac Gábor díszlet- és jelmeztervező vehetett át. Az elmúlt évad énekkari művésze Szili Gabriella szoprán szólamvezető és Haraszti Zsombor tenor, zenekari művésze Végh Zsolt kürtművész, kartáncosa Horányi Adrienn és Topolánszky Vince tánckari művész lett.



Az operai háttérszakmákban dolgozóknak járó Vasfüggöny-díjat Balog Balázs Péter díszlettári csoportvezető, valamint Tamás István karbantartó vehette át, „Az előadásokért” emlékérmet Hamada Katalin, a zenekari titkárság művészeti titkára kapta meg. Az adminisztrációban dolgozókat elismerő Dárday Andor-emlékplakettben Kovács Alexandra nézőtéri felügyelő részesült.



Az Opera idén is jubileumi arany emlékgyűrűvel köszöntötte azokat a művészeket és munkatársakat, akik 25 éve dolgoznak az intézménynél.

Ugyancsak a rendezvény keretében adták át a Magyar Állami Operaház által alapított Opera Corpus sajtódíjat is, amellyel az intézmény olyan újságírók, médiumok és kommunikációs szakemberek munkáját jutalmazza, akik az elmúlt évtizedben segítették a dalszínház eseményeinek, művészeinek publicitását. Az elismerésben idén Rónai Egon, az ATV műsorvezetője részesült.