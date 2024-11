Immáron 21 éve rendezik meg a Bakony fővárosának fesztiválját

A Train, Joe Bonamassa, Beth Hard, a Pink Martini és a Clean Bandit lép fel 2025. július 8. és 12. között a VeszprémFesten a veszprémi História kertben felállított nagyszínpadon. A fesztivál jövő évi programját ismertető budapesti sajtótájékoztatón kiemelték: az immáron Közép-Európa-szerte ismertté vált VeszprémFest fontos eleme annak törekvésnek, hogy a Veszprém-Bakony-Balaton régió Magyarország kreatív régiójává váljon az elérhető jövőben.



A cél a szervezők szerint az, hogy meghatározó szerepet játsszon az itteni gazdasági profilban a kultúra, hogy a hagyományos iparágak mellett helyzetbe lehessen hozni azokat a közösségeket, amelyek a kultúra, az innováció és a gazdaság határterületén mozogva egy új lendületet tudnak adni a térségnek.



Hozzátették, a 21 éve megrendezett és „magas színvonalú branddé vált” VeszprémFest erős alapot adott ahhoz, hogy a rendezvénynek otthont adó város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosává válhatott. Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elmondta: a fesztivál elmúlt két évtizedes története során az opera, a klasszikus zene, a jazz, a világzene és a popzene műfajai már mind megjelentek a színpadon, azonban jövőre újdonságként erőteljes blues felhozatal is várja a közönséget.



A blues ikonok mellett pedig Grammy-díjas pop- és rocksztárok szerepelnek a VeszprémFest 2025-ös programjában – hangsúlyozta Mészáros Zoltán.

Szinte csak díjnyertes együttesek lépnek fel esténként

Az eseményre kiadott sajtóanyag szerint a nyitó napon, július 8-án a közönséget a három Grammy-díjra jelölt, négyszeres Blues Music Awards nyertes amerikai Joe Bonamassa blues-rock gitáros, énekes koncertjére várják. Másnap a háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar, a Train ad koncertet. Az együttes 2001-ben Drops of Jupiter albumával robbant be a köztudatba, amely dupla platinalemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában.



Július 10-én a háromszoros European Blues Awards- és négyszeres Blues Blast Awards-nyertes Beth Hart koncertjére várják az érdeklődőket. Az amerikai blues-rock énekesnő számára az igazi áttörést a Screamin’ for My Supper című 1999-es album hozta meg, stílusát pedig az érzelemdús ének, a blues, a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi.



Másnap a többnemzetiségű, dalait 25 nyelven előadó együttes, a Pink Martini lép színpadra. A zenekart az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus-, jazz-, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve.



Július 12-én a 2008-ban Cambridge-ben alakult, Grammy-díjas brit elektropop együttes, a Clean Bandit ad koncertet, amely arról nevezetes, hogy dalait más-más énekessel veszik fel, így felvételein szerepelt már Demi Lovato, Rita Ora, Luis Fonsi, Ellie Goulding, Craig David és Zara Larsson is.



A koncertek 21 órakor kezdődnek a História kertben, a programok esőhelyszíne a Veszprém Aréna lesz. Bővebb információk a programokról a www.veszpremfest.hu weboldalon találhatók.