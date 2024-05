De azért kattintás után elolvasható, mit nyert megint Azahriah



Azahriah, Beton.Hofi és Pogány Induló is az idei díjazottak között, Tabár István életműdíjat kapott, Eötvös Péter utolsó művét pedig posztumusz díjjal ismerték el – ez volt az idei Artisjus.



Ahogy azt már leírtuk, idén is kiosztották könnyű- és komolyzenei kategóriákban az Artisjus-díjakat: összesen tizenhárom zeneszerző, szövegíró munkáját ismerték el. Tabár István életműdíjat kapott a szerzői egyesülettől, valamint Kovács Adrián, meglepetésre Schwarcz Ádám (Beton.Hofi), nem is olyan meglepetésre

Baukó Attila aka Azahriah,

Cseri Hanna (cserihanna) és – megint meglepetésre – Szirmai Marcell (Pogány Induló) vehették át a díjat május 6-án a Magyar Zene Házában.

A komolyzene területéről Dargay Marcell, Dinyés Dániel, Futó Balázs, Mohay Miklós, Oláh Patrik, valamint Eötvös Péter, Kossuth-díjas zeneszerző posztumusz részesült az elismerésben. Az év magyarnóta-szerzője Ludvig József lett. A 2023-as év produkciójának pedig a Stúdió 11 zenekar 60 éves koncertjét választották.



Az Artisjus 24. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sikeres zenei produkciókra és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére.

Mint az a szokásos sajtóközleményből kiderült, az elismerés presztízse többek között abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. Ezúttal is az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság – nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Czutor Zoltán, Kocsák Tibor, Major Eszter és Sebestyén Áron – készítette elő.



Tabár Istvánt életműdíjjal, Kovács Adriánt az év könnyűzeneszerzője címmel, Schwarcz Ádámot, azaz Beton.Hofit pedig az év könnyűzenei szövegírója díjjal tüntették ki. Az év produkciójának a Stúdió 11 60 éves koncertjét választották, a formáció tagjai: Rátonyi Róbert, Barbinek Gábor, Boegán Péter, Csejtei Ákos, Csizmadia Dávid, Gátos Iván, Kalmus Pál, Magyar Ferenc, Nagy Balázs, Takács Donát, Tóth Gyula és Zsoldos Dániel. Junior Artisjus-díjat kapott Baukó Attila (Azahriah), Cseri Hanna (cserihanna), valamint a 18 éves Szirmai Marcell (Pogány Induló), aki az Artisjus-díj történetének legfiatalabb egyéni díjazottja. Az év magyarnóta-szerzője Ludvig József lett.



Az év komolyzenei műve kategóriában idén három alkotást is díjaztak: Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Futó Balázs Jób könyve, Mohay Miklós Aranyszájú Szent János liturgiája, valamint a március 24-én elhunyt Eötvös Péter Valuska című, Krasznahorkai László regénye nyomán készült műve érdemelte ki az elismerést. A komolyzenei Junior Artisjus-díjat Oláh Patrik kapta.

Hát akkor dobpergés!

Hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint átadták a tavalyi év legjobb produkciójának járó elismerést.



Könnyűzenei alkotói életműdíj

Tabár István



Az Év Könnyűzeneszerzője

Kovács Adrián



Az Év Könnyűzenei Szövegírója

Schwarcz Ádám ’Beton.Hofi’



Az Év Produkciója

Stúdió 11 – 60 éves koncert



Az Év Junior Könnyűzenei Alkotója

Baukó Attila ‘Azahriah’

Cseri Hanna ‘cserihanna’

Szirmai Marcell ‘Pogány Induló’



Az Év Komolyzenei Műve Eötvös Péter: Valuska (posztumusz díj) című műve lett, valamint Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Futó Balázs: Jób könyve, illetve Mohay Miklós: Aranyszájú Szent János liturgiája.



Az Év Junior Komolyzenei Alkotója Oláh Patrik, míg az Év Magyarnóta-szerzője Ludvig József lett.

Itt nézhetik meg a díjazottak videóit!

Az Artisjus irodalmi díjakat előző héten hirdette ki a szerzői egyesület.