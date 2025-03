Nickelodeonból indultak, világsztárok lettek



Először lép fel Magyarországon a Big Time Rush. Az azonos című amerikai tévésorozatból ismertté vált vokálcsapat december 16-án ad koncertet az MVM Dome-ban.



Big Time Rush In Real Life Worldwide című világkörüli turné július 9-én indul. A koncertsorozaton a népszerű tévésorozat valamennyi epizódjának dalai elhangzanak – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.



Mint írták, Carlos Pena, Kendall Schmidt, James Maslow és Logan Henderson több mint ötven városban lép fel az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európában.

Új tagok is ott lesznek a turnén

A Nickelodeon csatornán 2009 és 2013 között vetített szériából előzenekarként ott lesz a turnén Katelyn Tarver és Stephen Kramer Glickman (a műsorban Jo és Gustavo) is.

A Big Time Rush egyik napról a másikra vált óriási sikerré. Az azonos című tévétévéműsor négy jégkorongjátékos kalandjait követi, akik Minnesotából költöznek Hollywoodba, miután kiválasztották őket egy fiúcsapathoz. Carlos, Kendall, James és Logan a való életben is zenekart alapított, négy év alatt három stúdióalbumot készített, és világszerte koncertezett – idézték fel a közleményben.



Az együttes tagjai 2013-ban külön utakon folytatták, majd 2020-ban újra együtt léptek fel, hatalmas érdeklődés mellett. Egy évvel később a sorozat mind a négy évada felkerült a Netflixre, ami tovább növelte a rajongók számát. A zenekar előbb két koncertre állt újra össze (New York és Chicago), azóta pedig már három teltházas turnén vannak túl, amelyek során több mint 600 ezer jegyet adtak el. Több mint tíz év után újra albumot is készítettek, az Another Life 2023-ban jelent meg.