Teljessé vált a fellépők sora, remélhetőleg senki sem fogja visszamondani az idei koncertjét

A szervezők szerint a Sziget zenei sokszínűségét tükrözi a legfrissebben bejelentett zenekarok és előadók sora, benne mintegy 40 név.



„Múlt héten a Delta District három helyszínére a Sziget történetének eddigi legerősebb elektronikus felhozatalát jelentettük be, most pedig a fesztivál zenei változatosságát jól leképező fellépőcsomagot mutatunk be, amiben mindenki találhat magának – műfajokon átívelő – kedvenceket” – idézi a közlemény Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét.



A bejelentés szerint FKA Twigs, a brit énekes-dalszerző, lemezproducer, táncos, üzletasszony, modell és színésznő Eusexua címmel januárban megjelent albumát hozza a fesztiválra. Fellép a londoni születésű, nigériai származású rapper, Little Simz is, akinek tavaly februárban jelent meg Drop 7 című lemeze. Az ausztrál Empire of the Sun, a tudományos-fantasztikus divatgálára emlékeztető fellépéseiről híres elektro-glam-pop duó pedig tavalyi, Ask That God című albumának dalait is játssza majd a Szigeten.

Sok lesz a friss hang vagy produkció

Koncertet ad egy kelet-londoni női zenekar, a The Last Dinner Party is, amelynek tavaly februárban megjelent bemutatkozó albuma komoly kritikai elismerést aratott. Jön az ugandai gyökerekkel rendelkező brit Michael Kiwanuka is, aki az első nagyobb nyilvánosságot a Home Again című első albumával érte el.



A fellépők között lesz egy olyan amerikai zenekar is – a Portugal. The Man -, amely „egyike lett a rockzene legbecsesebb kincseinek és élő jelenségeinek, legendás hírnevet szerezve a fesztiválok kedvenceként” – írták a szervezők. A bejelentés szerint a hazai fellépők között található beton.hofi, Krúbi, Pogány Induló, valamint az Analog Balaton és ?eva, aki a Napfonattal közösen ad majd koncertet.



A szervezők korábban már közölték, hogy az idei Szigeten mások mellett ASAP Rocky, Post Malone, Shawn Mendes, Nelly Furtado, a Papa Roach, Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Blessed Madonna, Armin van Buuren, Boris Brejcha, a Kneecap, a Justine, a Blossoms és Zaho de Sagazan is színpadra lép.