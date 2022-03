A tavalyi „színmagyar” fesztivál után idén újra jelen lesz a világ zenei kínálata!

Kilenc színpadon és hat további zenés-táncos helyszínen várja látogatóit július 20-24. között a debreceni Campus Fesztivál, amelyen fellép a The Toy Dolls, Tiesto és Aurora is – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Közleményükben emlékeztetnek rá: tavaly a csak magyar fellépőket felvonultató fesztiválon négy nap alatt 87 ezer látogató fordult meg. Idén visszatérnek a nemzetközi produkciók is a debreceni Nagyerdőbe – írták.

Fellép a holland sztár-dj, Tiesto EDM, progresszív house és trance számaival, és koncertet ad a különleges hangú és személyiségű norvég énekesnő, Aurora is. Az ő karrierjét az elmúlt években a Jégvarázs jól ismert betétdala és a váratlanul érkező tiktok-őrület emelte újabb dimenziókba.

Bemutatkozik Debrecenben a svéd Zara Larsson popdíva, akinek legnagyobb slágere, a Lush Life már jóval egymilliárd meghallgatás fölött jár. Fellép továbbá az angol Chase & Status duó, akik a drum’n’bass, a dubstep és a basszusokkal gazdagon dúsított elektronika világából gyúrják össze dalaikat, amelyekkel számos európai fesztiválnak voltak már kiemelt fellépői az elmúlt években.

A Campus közleménye szerint új színfolt lesz a felhozatalban a brit Sigala, azaz Bruce Fielder, valamint az 1979-ben alakult, punk-rock legenda, a The Toy Dolls.

Fellép továbbá a német Christian Löffler, az elektronikus színtér egyik legizgalmasabb kortárs alakja, az ausztrál hardcore-punk zenekar, a Deez Nuts, az angol soul-pop énekes-dalszerzőnő, Charlotte OC, valamint a minden koncertjén frenetikus jazz-funk-dance őrületet teremtő, kilenctagú holland brigád, a Jungle By Night.

Mindemellett idén is több mint 200 magyar előadót lát vendégül a fesztivál. A felhozatalban helyet kapnak a legnépszerűbb, sokezres tömeget vonzó zenekarok mellett a feltörekvő tehetségek is.

A legfrissebb generáció igényeire reagálva idén önálló színpadot kap a hiphop, a rap és a trap, valamint újdonságként egy egészen különleges atmoszférájú, az underground elektronikus zenék kedvelőit kiszolgáló programhelyszín indul el a Nagyerdő fái között, a helyben méltán elismert Forest Bump szervezőcsapattal közösen – írták.

Tiesto, Deez Nuts, The Toy Dolls, Jungle By Night, Chase & Status – ők már biztosan ott lesznek a Campuson! És Te?