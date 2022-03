Tarján Zsófi és az X-Faktor sztárja, Paulina duettel lepik meg a közönséget

– Ez a dal nagy kaland volt mindannyiunk számára, mely során jó értelemben véve kiléptünk a komfortzónánkból. A Tele a szívem a múlt, a jelent és a jövő összevetése, azzal a pozitív üzenettel, hogy bátran éljünk meg mindent, amit szeretnénk, de még nem tettünk meg –

meséli Tarján Zsófi a X-Faktor döntősével való duettje kapcsán.

– A Honeybeast gitárosával, Bencsik-Kovács Zolival ketten írtuk a dalt, teljes mértékbe fele-fele arányban, és a legnagyobb egyetértésben. Elmentem Szegedre hozzájuk és belevágtunk a munkába. Annyira jól haladtunk, hogy a következő utazásom alkalmával már a klipet forgattuk. A videó gyakorlatilag maga az élőhangszeres stúdiófelvétel volt, ez egy werk-klip lett –

emlékszik vissza Paulina, aki azt is elárulta, hogy nagy tisztelője Tarján Zsófinak.

– Kiemelkedő énekesnek és kiemelkedő előadónak tartom Zsófit. Hallottam már róla, hogy hihetetlen energiákat képes mozgatni a színpadon, de a közös turné kecskeméti nyitókoncertjén ezt személyesen is megtapasztalhattam. Ilyen élményben eddig, csak Geszti Péter mellett volt részem, nála éreztem még ennyire erősen a személyiség erejét koncert közben. Bevallom a közös munkát egyáltalán nem így képzeltem el: azt gondoltam nehezebb lesz. Nemcsak a hangunk, hanem a személyiségünk is jól kiegészíti egymást, tényleg meglepett az az összhang, ami kialakult köztünk. A felvétel előtt nem volt koncepció, hogy egyszerre is énekeljünk, de a stúdióban kiderült, hogy a két hang együtt ’új hangot képez’, így mindannyian beleszerettünk ebbe a verzióba, és megtartottuk ezt a részt.

A Tele a szívem szólóban is előadható, tehát a két énekes külön koncertjein is hallhatjuk majd. A Honeybeast jelenlegi turnéja során viszont egészen biztos, hogy Tarján Zsófi és Paulina közös előadásában élvezhetjük majd. A zenekar Cirkusz névre keresztelt országos turnéján ugyanis Paulina is fellép saját dalaival és vendégelőadóként is.

A turné egyik legfontosabb eseménye persze a akivel az április 23-i Budapest Park koncert lesz, amit kár lenne kihagyni.



De szólóban is kiválóan működik a dal, így önálló koncertjeiken is felhangzik majd!