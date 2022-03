Továbbra is világsiker a Romengo

A nagyecsedi gyökerű zenekar nem tágít a legjobbaktól a világzenék listáján!

Továbbra is előkelő helyen szerepel a Romengo és Lakatos Mónika lemeze a nemzetközi világzenei toplistán. Folk utca című albumuk a negyedik a World Music Charts Europe (WMCE) legfrissebb, márciusi kiadásán, amelyre a Cimbaliband és a Babra is felkerült.



A WMCE zsűrijében mintegy huszonöt ország ötven világzenei rádiós szakembere értékeli az elmúlt hónapokban megjelent albumokat, a kiválasztott lemezek közül sokat játszanak is a rádiók.

A márciusi listát a boszniai Divanhana vezeti Zavrzlama című lemezével (kiadó: CPL Music), a második helyre a cseh Katerina Göttlichová került Zimnice című albumával (Indies Scope), a harmadik jelenleg a francia Dowdelin Lanmou Lanmou című anyaga (Underdog).

Mögöttük áll a 4. helyen a Romengo és Lakatos Mónika által jegyzett Folk utca, amely a FolkEurópa/Hangvető gondozásában jelent meg.

A Top 20-as listán további két magyar vonatkozású lemez szerepel, mindkettő első alkalommal. A magyar Babra és a lengyel Megitza közös munkáját, a Razemet (FolkEurópa/Hangvető) a 19. helyre pozicionálták, és egy hellyel hátrébb, huszadikként a Cimbaliband is ott van a WMCE legjobbjai között Szabadon című albumával, amely a Fonó gondozásában jelent meg.

A Folk utca egy hónappal korábban a 3. helyen állt a WMCE listáján, a zenekar összességében negyedszer szerepel a Top 10-ben és ugyanez sikerült korábban Lakatos Mónikának szólóanyagával, a Romanimóval is. A tavaly decemberben megjelent Folk utca a csapat önazonos, oláh cigány hagyományokban gyökerező mindennapjait örökíti meg.

A Babra és a lengyel Megitza egyaránt a közép-kelet-európai zenei hagyományt értelmezi újra.

A Razem című albumot a Magas-Tátrában rögzítették. A Cimbaliband nemcsak a Szabadon című lemezzel szerepel a listán: Unger Balázs együttese a jelenleg hetedik cseh Tomás Kocko & Orchestr Ona című albumán is közreműködött egy dalban. A Cimbaliband következő lemeze március 15-én jelenik meg, ezen a lengyel Czeremszyna zenekarral játszik együtt.

A Romengo a magyarországi roma folk egyik legrangosabb együttese. Gyökerei a kilencvenes évek közepéig nyúlnak vissza: az énekes Lakatos Mónika és a gitáros Rostás Mihály “Mazsi” együtt szerepelt a Holdvilág Színházban és az 1996-os Ki mit tud?-ban, melyet a népzene kategóriájában Mónika nyert meg.



1999-ben az akkor induló Romano Drom együtteshez csatlakoztak, majd 2004-ben megalakították saját együttesüket. A Romengo a nagyecsedi oláh-cigány hagyományon alapuló cigányzenét játssza, feldolgozásaiban és saját szerzeményeiben egyaránt. Legfőbb ékessége Mónika szívbe markoló hangja és éneke, de sikerük hangszeres és stiláris gazdagságuknak is köszönhető.

