Reuse Biber-módra!

Hat évvel ezelőtt jelent meg a The Biebers Üzenet a lányoknak című dala, ami egyből a rajongók egyik nagy kedvencévé vált. Az utóbbi években viszont gyakran lemaradt a zenekar koncertjeinek setlistjéről az új számok megjelenése miatt.

Éppen ezért a srácok most úgy döntöttek, a közönségük kedvéért ismét előveszik azt és új köntösbe bújtatják, hogy már a 2022-es The Biebers stílust is magában hordozhassa.

A The Biebers egy 2012-ben alakult budapesti modern pop-rock zenekar, melynek két vezéralakja a Megasztárból ismert Puskás Peti, és testvére, Puskás Ádám Dániel. A csapat második helyen végzett a 2015-ös Nagy-Szín-Padon, és olyan előadók előtt zenéltek, mint Robbie Williams és az Imagine Dragons. A zenekar frontembere Puskás-Dallos Péter (Budapest, 1984. december 16. –, szül.: Puskás Péter) magyar énekes, színész és televíziós személyiség. Puskás Tivadar színész és Besztercei Zsuzsa színésznő fia. 2016-tól a magyar X-Faktor egyik zsűritagja és mentora. Puskás Peti 2005-ben jelentkezett a Megasztár 3. szériájába. A döntők 2006 februárjában kezdődtek. A verseny alatt nemcsak a tévé képernyőjén volt látható, hanem a többi döntőbe jutott énekessel együtt 8 alkalommal fellépett a Lovag utcai New Orleans clubban is, és a Megasztár turné során végigjárta az egész országot. A 2006-os év folyamán folytak az első lemez munkálatai, decemberben megkezdődött a stúdiózás. 2007. február 26-án készült el első albuma aminek a címe A lemez. Az albumot Peti nemcsak énekesként hanem a szövegíróként és a zeneszerzőként is jegyzi. A lemez érdekessége, hogy roma-raggabetétek is felcsendülnek és a Hallgass Magadra pályázat nyertes dala is helyet kap. Saját forgatókönyve alapján február 1-jén leforgatta első videóklipjét a Bébi című számhoz, amely február 15-én debütált a VIVA TV-n. 2007. augusztus 31-én újabb két klipet forgatott. Az egyik a Piramis egyik számának, a Ha volna két életemnek feldolgozása, a másik a Hallgató című szám. Érdekessége, hogy Peti saját stábbal, saját forgatókönyv alapján, saját rendezésben forgatta le mindkét klipjét, amelyeket egy exkluzív mozis klippremier keretében október 14-én az Odeon-Lloyd moziban mutattak be. 2008 szeptemberében készült el negyedik videóklipje az Állítsuk meg a világot című dalához. A dal szövegét Peti saját maga írta és a dalhoz készült klipet Herz Péter és csapata készítette. A videó jellegét tekintve egy image klip, melyben Petit egy teljesen új szemszögből ismerhetjük meg a korábbi videóklipjeihez képest. 2009. június 13-án jelent meg 5. klipje, melyet a Fura Figurák című dalához forgattak. 2009. augusztus 14–15-én részt vett a Freddie Mercury tiszteletére rendezett emlékkoncerten a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A koncert az Egy bohém rapszódiája elnevezést kapta, és ő alakította az ifjú Freddie Mercury-t. A zenekar jelenlegi felállása:

Puskás-Sallos Péter – ének (2012–)

Puskás Ádám Dániel – ének, billentyűk (2012–)

Ekanem Bálint – ének (2014–)

Rusz András – gitár (2015–)

Belegrai Gábor – basszusgitár (2017–)

Gudics Marcell – dobok (2018-)

Herold Péter – szaxofon (2018-) Egykori tagok

Gerendás Dániel – dobok (2012-2018)

Miklós Milán – basszusgitár (2012–2017)

Füstös Bálint – gitár (2013–2015)

Stuart Relph – gitár (2012–2013)

Hamarosan jön az Ekanem által felénekelt verzió is!