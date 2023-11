A Budapest Airport támogatásával megvalósuló, Reptér turné névre keresztelt eseménysorozat keretében a művészek felléptek egyebek mellett az EFOTT-on, a debreceni Campus Fesztiválon, több vidéki városban, sőt, a hátáron túlra is elvitték a hamisítatlan Reptér-hangulatot.

Májusban teltházzal, 12 ezer rajongó részvételével és több vendégfellépővel startolt el Korda György és Balázs Klári országjáró turnéja a Budapest Parkban. A Budapest Airport támogatásával útjára indított koncertturné a művészházaspár számára is óriási meglepetéssel indult: a színpadon átadták a nekik ítélt Fonogram Életműdíjat. Mindez megalapozta a következő hónapok lendületét; a Korda-Balázs duó a nyár folyamán több mint tízezer kilométert tett meg és ötven helyszínen teremtett fergeteges hangulatot, ráadásul a közönségkedvenc Reptér című dal egy új, egyedi koreográfiával debütált, amelyben a táncosok eredeti repülőtéri kellékek segítségével nyújtottak ízelítőt a légikikötő páratlan hangulatából.

„Nagyon nagy élmény volt nekünk látni, hogy országszerte ilyen sokan szeretnek minket, fiatalok és idősebbek egyaránt. Fárasztó volt, de egyben fel is töltött minket az idei turné, nem lehet megunni az érzést, ahogy a tömeg egyszerre mozdul, amikor felcsendül a Reptér – mondta el Korda György a Balázs Klárival közös turnéjáról. Hozzátette: – Amikor 2021-ben újraforgattuk a Budapest Airporttal az akkor 40 éves videóklipet, nem is gondoltam volna, hogy újra ekkora sikere lesz a dalnak. Ehhez képest még ennél is többet kaptunk tőle: ez a dal megőriz engem a jövő generációinak, hiszen ha kimennek a reptérre, eszükbe fogok jutni, és talán egy kicsit én is elkísérem őket az előttük álló kalandokra.”

A Budapest Airport 2021-ben forgatta újra Korda György és Balázs Klári ikonikus slágerének videoklipjét. Az új Reptér klipet azóta a világ 50 országában nézték meg, 14 milliónál is több kattintást generálva; a Budapest Airport adatai alapján ez összesen 63 évnek megfelelő zenehallgatást jelent.

A dal mára már popkulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely újra és újra megihleti a népszerű magyar előadókat és a feltörekvő tehetségeket: többek között Azahriah, Beton.Hofi és Miller Dávid is előadta már saját verzióját, 2022-ben valósággal végig söpört a TikTokon a reptér-trend, és több tehetségkutató műsor válogatójában is hallhattuk már Korda György, Balázs Klári és Máté Péter örökzöldjét.

A Korda-házaspár a Reptér turné után sem pihen sokáig: 2024-ben a Fiatalság & Bolondság Születésnapi Koncertshow-n, a Budapest Aréna színpadán láthatja őket a közönség.

(bud.hu)