Új kislemezzel jött ki a budapesti garázs rock trió

Hosszú hallgatás után új kislemezzel jelentkezett a The Jet Buzz, Synergetic Flow címmel, ami elérhető szinte az összes digitális zeneáruházban. De természetesen a fiúk nem elégszenek meg ennyivel, és angol, valamint ausztrál rádiókkal is felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy ne csak a zeneáruházakban tobzódokhoz



A sodró lendületű dal az első beharangozója a hamarosan megjelenő 5 számos EP-nek. Ezen a felvételen a 60-as 70-es évekre jellemző tranzisztoros orgona színesíti a zenekar hangzását a dobok és az elektromos gitárok mellett.



A banda újra az eredeti trio felállásban játszik: Tibi – gitár, ének, Tonó – dobok, Cigi – basszusgitár.





Megszólalásukra a feszes tempó és erőteljes hangzás jellemző, és bár stílusukra sok 70-es évekbeli előadó hatott (főként a garage rock, a punk rock és a hard rock műfajából), a The Jet Buzz igazi kortárs rockzene, friss ötletekkel, elgondolkodtató szövegekkel.



A zenekar Budapesten alakult, Tibi, Tonó és Cigi alkotta. Azonban később csatlakozott hozzájuk Dankó István „Stevó” melbourne-i magyar énekes, akivel egészen 2020-ig koncerteztek, amikor is Stevó visszaköltözött Ausztráliába.

A The Jet Buzz zenéjét a garage rock, a 77-es punk és az indie rock inspirálja, igazi „High energy garage rock and roll”.

Előző számuk, a Sun Goes Down is egy pörgős pszichedelikus hangulatú dal volt, ami a banda 2020-as év elején megjelent On the Wrong Side című EP-jéről lett megfilmesítve.

Korábban a To A Friend című szám külföldről is pozitív visszajelzéseket kapott, négyszer játszotta a 89.7 WITR-FM Radio (Rochester, New York, USA) „Jeff of the Future” show-jában, s kétszer volt a laut.fm/viking német rádió „Heavy Rotation Hot and Fresh! Viking’s Best!” című műsorában.

A garage (garázs) rock a rock and roll egy nyers változata, mely először az Egyesült Államokban és Kanadában lett népszerű körülbelül 1963 és 1967 között. Az 1960-as években nem ismerték el önálló zenei műfajként, és nem is volt megnevezése. Az 1970-es évek végén néhány rock-kritikus visszamenőleg azonosította a punk rock egy korai megtestesüléseként, és ez volt az, amit néha garázs-punknak, protopunknak vagy a ‘60-as évek punkjának hívtak; habár a zenei stílust túlnyomórészt garázs-rockként emlegették.

Újra az ősi felállásban buzzolja a legjobb zenéket a The Jet Buzz!