„Sőt, a lehető legjobb muzsika”



Temesi Berci április közepén a Klauzál Ház színpadán a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar kíséretében mutatta be negyedik, „Symphosium 40” dupla lemezét (egy instrumentális, egy vokális korong).

A remekül felépített, katartikus élményeket nyújtó műsor során vendégként olyan előadók csatlakoztak Berciékhez, mint Szolnoki Péter, Bencsik Tamara, Kálmán Tamás, Vavra Bence, Nagy Laci Gitano, vagy éppen Csányi István.

Most pedig a basszusgitáros a „Time is not a magazine” címre keresztelt ötödik nagylemeze hetedik klipjével indítja a májust. Az albummal Berci elsősorban a kevés reflektort kapó dobosok előtt tiszteleg, amelyen közel 50 közreműködő munkássága hallható.

A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be. A korongról eddig olyan dalokhoz jelent meg klip, mint a „Right Place In Right Time”, a „My Granny’s Hat”, a „Newcomer”, a „Játszd el neki”, a „Behind the mask”, vagy éppen a „Province”.

Mindig él bennem az az érzés, hogy minden jobbra fordul. Bármi is történik, okkal történik. A tapasztalatom az, hogy nincs rossz döntés, csak döntés van, és minden változás az ember életében jobbat hoz a későbbiekben. Nyilván ez az én személyes tapasztalatom, nem általánosíthatok

– kezdte az „I think it will get better” kapcsán Berci, aki ennek a dalnak a megalkotásához olyan társakat hívott segítségül, mint Fekete-Kovács Kornél, Zana Zoltán, Mike Gotthard, valamint Gudics Marcell.

A Bubenyák Zoli által hangszerelt, kevert, maszterelt dal érdekessége, hogy Berci pengetőt használ benne, ami még sosem történt meg korábban.

Gudics Marcit először gyerekként Székesfehérváron láttam, még 2012-ben, a Peet Project megalakulását követően. Dolgoztunk együtt rengeteg formációban, többek között a sajátomban, a már említett Peet Projectben, a Garami Funky Staffban, Kaszai Tibinél, Nyári Károlynál, de olyan műsorokban is, mint az Ének iskolája, vagy az X-Faktor. Marci a testvérével, Martinnal közösen nemzetközi szinten is nagy sikereket ért el. Igazán figyelemre méltó dobos tehetség, aki kihagyhatatlan karaktere a lemezemnek

– nyilatkozta Berci.



Berci természetesen az „I think it will get better” további alkotóiról is mesélt, a zeneszerzőként, aktív muzsikusként is világszínvonalúan teljesítő, arra a bizonyos asztalra rengeteg mindent letévő trombita művészről, Fekete-Kovács Kornélról például így:

Kornéllal először 2004-ben találkoztam egy színpadon a Petőfi Csarnokban, mégpedig a Németh Gábor Project koncertjén. Már akkor hatalmas dolog volt számomra, hogy vele muzsikálhatok, hiszen ő hangszertől függetlenül, több generáció számára is meghatározó, inspiráló, személyiség



Ha valaki meghallja a Zana Zoli nevet, két tehetség is eszébe juthat. Egyikük a Ganxsta Zolee művésznéven alkotó rapper, másikuk pedig egy iszonyatosan kedves, nagyon szenzitív, lelkiismeretes szaxofonos. Berci utóbbival alkotott együtt.

Zolit hallhatjuk a Budapest Jazz Orchestrában, de a Budapest Jazz Club rendszeres fellépőjeként is.

Szaxofon játéka előtt fejem hajtva, ezúton is köszönöm neki, hogy részt vett ebben a fúziós dalban

– mondta Berci, aki egy másik közreműködőről is szólt egy-két keresetlen dicséretet:

Mike Gotthard azon friss gitárvirtuózok egyike, aki az új generáció méltán foglalkoztatott tagjai közé sorolható

Mike amellett, hogy a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola oktatója, sokan az Ocho Macho formációban ismerhették meg.

Amikor felvették a dal gitár sávjait, Mike saját szóló projektje, a Mike Gotthard Group mellett egy friss formációval is alkotni kezdett, GODFATER néven. Ebben Tátrai Tiborral, Szebényi Danival, Borlai Gergővel és Kéri Samuval dolgozik együtt. Továbbá bizonyít Blues MD néven Szebényi Danival, és a Vörös Tamás Projectben is.

A videó felvételeit ezúttal is Bikali Sanyi operatőr készítette, a vágási, egyéb utómunkákat pedig Berci végezte Kasza Tibi és Bikali Sanyi tanácsai alapján.

Berci ötödik nagylemeze, a „Time is not a magazine”:

https://shop.musicfashion.hu/index.php?id_product=96&controller=product

Symphosium 40 album:

https://shop.musicfashion.hu/index.php?id_product=91&controller=product

