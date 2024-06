A Légtérképet június 7-én az Akvárium Klubban mutatja be zenésztársaival

A koncert vendégei Noémo és a Platon Karataev-ből Balla Gergely lesznek. Az énekes dalszerző új dalaival néhol a nappalijában álló zongora mellé invitál bennünket, máskor atmoszférikus zenekari hangszerelésekbe öltözteti szerzeményeit. Lírai, magyar nyelvű szövegei mögött személyes történetek bújnak meg, amelyek a hallgatót egy titokzatos, álomszerű zenei világba vezetik be.

Palágyi Ildikó klasszikus énekesnek készült, később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének előadóművész szakán diplomázott. 2018-ban mutatta be Salt című debütáló szerzői nagylemezét. A Northern Song című dalához készült animációs videoklipje bekerült a Magyar Klipszemle versenyprogramjába és még Amerikában is írtak róla, első magyar nyelvű, Pillangó című szerzeményével pedig A Dal című műsor elődöntőjében is bemutatkozott.

Körbeér című EP-jét teltház előtt mutatta be a Magyar Zene Házában, az intézmény Showcase Fesztiválján debütált A csodakert c. műsora is, amely az élőszavas mesemondás hagyományát a kortárs jazz zene jelenidejűségével ötvözi. A zenéléssel párhuzamosan tanítással, zene-és meseterápiával is foglalkozik. 2024-ben bekerült a Hangfoglaló Program támogatott előadói közé, új magyar nyelvű nagylemeze Légtérkép címmel jelent meg.

Különleges feldolgozás az, ami az album különleges mivoltát jelenti

A 6 saját szerzemény mellett az album különleges színfoltja a Ne hagyj itt című Bartók-átdolgozás, amelyhez nemrég animációs klip is készült. A lemezen egységbe rendeződve fér meg egymás mellett az akusztikus hangzás és az élő elektronika, a letisztult, magyar nyelvű dalforma és az improvizáció.

A Légtérkép c. lemez számomra összefoglalja azt az utat, amit eddig zeneileg bejártam. Klasszikus zenéből érkező jazz zenész vagyok, aki dalszerzőként leginkább a könnyűzenében alkot. Mindezek a hatások mára már nem szétválasztottságban, hanem egymásba kapaszkodva léteznek bennem. Úgy érzem, az eddiginél sokkal nagyobb szabadságot engedtem meg magamnak mind a dalszerzés, mind az éneklés, mind a hangszerelés során. Érdekes tapasztalat számomra, hogy ebből a sokkal inkább kísérletező attitűdből született meg az a lemez, amit minden eddiginél jobban sajátomnak érzek

– meséli az énekes-dalszerző.

Gyémánt Bálint (gitár) és Bartók Vince (basszusgitár, synth basszus) az első lemeze óta dolgoznak Ildikóval, és hoznak be meghatározó színeket a dalaiba. Az ő játékukhoz csatlakozott a Légtérkép című albumon Mihalik Ábel dobon, a keverésért a Hollandiában élő Kovács Miki, a mesterért pedig Fenyvesi Márton felelt. A lemezt június 7-én az Akvárium Klubban mutatják be. A nyár folyamán Palágyi Ildikó a Fishing on Orfűn, a Paloznaki Jazzpikniken, a Művészetek Völgyében, az Ördögkatlan Fesztiválon, a Váralja Akusztik Fesztiválon és a Kerekdomb Fesztiválon is hallható lesz.

Palágyi Ildikó – Légtérkép: https://bfan.link/legterkep

Palágyi Ildikó – Ne hagyj itt (Official Music Video)