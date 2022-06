Sztárokról hétköznapi sztároknak a párkapcsolatról

Egyre több szó esik arról, hogy a sztárlét nem leányálom. Ismert sztárok nyíltan beszélnek alkohol, vagy drog problémáikról, depresszióról (pl.: Sztárportré), a bulvár médiák kedvenc témája a hírességek családi gondjai (megjegyzem; ez médiát, olvasót egyaránt minősít).

Nálunk sok kezdő zenekar mutatkozik be – közülük páran sztárokká is válnak -, nem ártani, inkább segíteni szeretnénk, ezért úgy gondoltam felhívom a zenész szakma figyelmét a sztárság párkapcsolatra gyakorolt veszélyeire és ebből talán a zenerajongó olvasóink is profitálhatnak. Magyarország egyik legprofibb párkapcsolati tanácsadójától kértem segítséget. Kicsit érintettük a közösségi portálokon való megjelenést is, mert ott ugye elvileg bárki sztár lehet.

Interjúja Orbán Nóra párkapcsolati szakértővel

– Milyen problémát okozhat, ha egy párkapcsolatban az egyik fél függő celebbeteg, a másik csak élvezi a hírnevet?

Önmagunk megosztásának és megméretésének kényszere azt jelezheti, hogy a virtuális, könnyen alakítható világban nagyobb biztonságban érezzük magunkat, mert kontrollálhatjuk a rólunk megjelenő információkat és az irányított visszajelzések alapján elkergethetjük azt a félelmünket is, hogy kiderülhet, értéktelenek vagyunk. Minél nagyobb a félelem, annál nagyobb az igény a megerősítésre. Ez vezethet el a függésig. Ha a párkapcsolat tagjaira különböző mértékben vonatkozik a félelem, különböző szinten állnak meg az információk megosztásával. Mivel párban vannak és életük történetei, eseményei összefonódnak, kellemetlenséget okozhat a rajongók túlzott bevonása, informálása annak a félnek, akinek kisebb az igénye erre. Amikor már elindult a komment lavina és a média sokszor csak figyelemfelkeltő és nem feltétlenül korrekt tájékoztatása, bármerre fajulhat az ügy és innentől mindkét fél kénytelen viselni a következményeket. Persze felelősséget nem együtt vállaltak és ez komoly károkat okozhat a kapcsolatban. Megelőzhetőek ezek az esetek, ha a külső megjelenéseket profi, médiában- és az internet világában jártas kommunikátorok segítik.

– Mit tehet a sztár, akinél probléma adódott a párkapcsolatában, a média meg sasszemekkel figyeli?

Széles a skála a bírósági tárgyalás megosztásától a fellépések, megjelenések vagy szponzorált tartalmak megosztásáig a sztárok között. Fontos, hogy egy átgondolt döntés előzze meg a média közel engedését aszerint, hogy kinek hol komfortos megmutatnia magát vagy a magánéletét. Ha ez a döntés személyre szabott és tudják is tartani a kereteket mindkét oldalról, jól működhet. Sokfélék vagyunk és különbözőek a határaink. Van, aki szereti a figyelmet és van, aki kifejezetten tart tőle. Van aki kerüli és van, aki keresi a konfliktusokat. Persze naivitás lenne csak ebben bízni. Leginkább a hírértékről és ezen keresztül az anyagi értékről szól a kiadott vagy az engedély nélkül begyűjtött információk mélysége vagy akár a valóságtartalma is. Összességében veszélyes terep lehet belépni a “celeb” világba és nem mindenki gondol erre előre. Párkapcsolati szinten a folyamatos figyelemben lét, a megítéléstől való félelem, a felépített kép elvesztésének lehetősége egy folyamatos feszültségi állapotban tarthatja a feleket. Érezhetik úgy, hogy nem tudnak önmaguk lenni és nem tudják csak kettesben megélni a pillanataikat, ami könnyen vezethet feszültségekhez a kapcsolatban. Párkapcsolati sikertelenségek pedig könnyen tehetik a rajongókat olyan pozícióba, ahonnan azt érezhetik, joguk van minősíteni a celebek általuk elképzelt világát.

Manapság egyre szimpatikusabbak azok az ismert emberek, akik felvállalják a hibáikat, életük nehézségeit. Segíteni tudnak ezzel azoknak, akiket elbizonytalanít, hogy a tökéletességet sugalló világban is megértsék, hogy természetes, hogy néha adódnak nehézségek, megoldandó helyzetek. Még ennél is fontosabb, hogy ezeknek a magánéleti problémáknak köszönhetően szóba kerülnek lehetőségek a megoldásra. Ezért szoktam ezekben az ügyekben én is elmondani a véleményemet amikor megkérdeznek. Tudom, hogy sokakhoz eljutnak a válaszok a saját kérdéseikre és nem maradnak a sokszor fájó megoldatlanságaikkal egyedül. Szerintem fontos az az üzenet, hogy bármilyen magánéleti feladatot is kapunk, az a miénk, mások is kapnak feladatokat életük során és segítséggel vagy segítség nélkül találhatunk rájuk megoldást.

– Szerinted a szereplési vágy, mekkora függőséget okoz? (Látjuk egyre több sztárnál, hogy már akár meg is halna, ha azzal bekerülhet a hírekbe.)

Sokan már csak a többiek tükrében tudják definiálni magukat és sokakat éltet a verseny vagy attól félnek, hogy kimaradnak, ha lemaradnak valamiről. Sokan az ismert emberek közül attól is tarthatnak, hogy egzisztenciális veszteség érheti őket, ha nem vállalnak el minden felkérést vagy nem jelennek meg minél több helyen. Ha a félelem határozza meg ezeknek az embereknek a viselkedését, könnyen válhat aránytalanná az életük. Kimaradhat belőle a belső harmóniára fordított idő, a feltöltődés ideje, a belső fejlődés igénye, a kettesben lét öröme, az önmagukért értékes kapcsolatok építése és még sok minden, ami nem fér a sikeres celeb életbe, de hiányzik a sikeres életből.

– Ha függőség a szereplési vágy (elvonási tünetekkel járhat), fel kell ezt ismernie egy partnernek, segíthet ebben?

Folyamatos egyeztetés mellett tudunk képbe kerülni társunk belső világával. Nem maradhat ki a párkapcsolatokból a folyamatos kommunikáció. Olyan, mintha ez teher lenne sokaknál, de szerintem jó megosztani valakivel a gondolatainkat, akivel a legjobban szeretnénk, hiszen mi választottuk. Ezek a beszélgetések kapcsolnak minket a társunkhoz, ezek alapján ismerjük meg azt az embert, aki a legközelebb állhat mellettünk. Egy ilyen kapcsolatban segíthet a partner felhívni a figyelmet a valóságtól- vagy önmagunktól való eltávolodásunkra, az eltolódott arányokra, a veszélyekre.

– Elképzelhető, hogy valaki éppen a párja miatt ragaszkodik a sztársághoz? Van ebben felelőssége a párjának?

Persze, ezért mentek sokan énekesnek, színésznek vagy menő gitárosnak! Nekik a hírek szerint könnyebb párt találniuk az igényeik szerint. Nagyobb a rájuk irányuló figyelem, jobbak a lehetőségek, nagyobb az érdeklődés, nagyobb a merítés. Ha ez az érdeklődés főként a sztárságról szól, megvan a veszélye, hogy csak addig tart, amíg tart az ismertség, a figyelem. Ez hajszolhatja a celebeket folyamatos megfelelésbe a média- és az internet világának, a lehetséges rajongóknak. Persze mindez könnyen kerülhet összefüggésbe az anyagi háttérrel is, mint a sikeresség másik fokmérőjével.

– Sztár körökben gondolom ez régi probléma, ez érinti most a hétköznapi embereket a közösségi portálokon?

A hétköznapi embereknek jól esik néha a sztárok életében elmerülve feledkezniük meg a saját életükről. A hétköznapi emberek (sokan a maguk életében sztárok) saját életüket illetőleg a közösségi portálok veszélyeit is megtapasztalhatják. Aki jól tudja olvasni a posztok üzenetét, sokszor az ellentétét olvassa a szánt közlésnek. Sokan olyan információkat osztanak meg magukról tudatosan vagy nem tudatosan, amit nem feltétlenül érdemes. Azt is kevesen gondolják át, hogy jóval többen látják az üzeneteiket, mint gondolnák. Sokszor fordul elő, hogy az internet világába feledkező emberek megosztják hirtelen indulataikat és gyakran tiszteletlenek. Mivel széles körben jelenhet meg a véleményük, kitehetik magukat értelmetlen konfliktusoknak, megítélésnek a semmiért.

– A közösségi portált lehet jóra is használni, miért nem arra használják az emberek? Talán alapból a legtöbb ember szereplési vágytól ég? Magányos a párjával, otthon nem kap elég elismerést…?

A közösségi portálok sokszor „mintha” közösségeket hoznak létre, amiről sokan elhiszik, hogy valóságosak és ezért az élményért térnek be sokan újra és újra. Azt érezhetik, hogy ilyenkor nem annyira magányosak, amennyire ténylegesen azok. Itt az önbecsapás el is fedheti az igényt, hogy valódi emberi kapcsolódások jöjjenek létre. Sokan azt hiszik, hogy ha posztok formájában „korrigálnak” az életükön, az tényleg úgy van. Sokan elvesznek az online versenyben és ez fontosabbá válik számukra önmaguknál és a párjuknál. Gondoljunk csak a szelfi nélkül érvénytelen, elvileg boldog vacsorákra vagy szülinapokra. Az elkészült és kiposztolt szelfik után meg elviszi a figyelmet az eseményről, a társról a kik, hányan, mit kommentelnek izgalma.

Szerencsére sokan használják jó és hasznos dolgokra is az internet lehetőségeit. Pozitív kapcsolódásra, támogatásra, segítségre, kapcsolatteremtésre, tanulásra, ismeretmegosztásra, értékes teljesítmények megjelenítésére. Ezekre is van sok jó példa.

– Szerintem aki boldog a párjával az nem mutogatja állandóan. Miért hiszik el sokan, ha valaki nem a valóságot, hanem a vágyait osztogatja meg?

Aki boldog a párjával, tudja, hogy nincs ehhez szüksége ezt megüzenni mindenkinek, nem kell igazolnia a kapcsolatukat mások előtt. Akinek nem tökéletes vagy akár kiüresedett a kapcsolata nem látja ezt. Könnyű és gyors megoldásnak tűnhet viszont felfesteni az ideálisat, addig sem kell szembenézni önmagunk- és a kapcsolatunk hibáival, hogy elindíthassuk a változást, amitől végre összetolódhatna a valóság és a vágyott világ képe.

Persze, van, aki csak büszkén mutat meg jó pillanatokat az életéből.

– Azért tűnik nekem úgy, hogy a nők vágynak inkább elismerésre, mert én férfi vagyok, vagy ez azért van, mert a férfiak egymással jobban képesek az ilyen dolgokat kibeszélni és kevésbé van szükségük a netre?

A százalékok sosem érdekeltek a munkám során, mert az egyén problémája a legfontosabb számomra és az egyén számára is. Férfiak és nők között azokat érintik ezek a problémák a legjobban, akik magukat nem ismerik el, nem értékelik, nem stabil az értékrendjük. Férfiak és nők között is vannak, akik támogató közösséget építettek maguk köré, ami segíti őket a megküzdésben, akikkel ki lehet beszélni a nehézségeket és akiktől lehet segítséget kérni.

– A nőkről sokan leírták, hogy leginkább nem a férfiaknak, hanem vetélytársaiknak szeretnének megfelelni. Ez a férfiakra egyáltalán nem igaz? (Remélem nem, de vannak gyanúim 🙂 )

Jók a gyanúk. Persze, hogy vannak kakasviadalok is! A legbiztosabb, ha a magunk mérlege jól van beállítva, akkor nem visznek el minket az értelmetlen versengések. Egy nagy, közös mérleg úgysincs és mire minden vetélytársunkkal mérlegre állunk, elmúlik az életünk. Érdemes arra figyelni, mik az értékeink, min változtatnánk, hogy még sikeresebbnek érezzük magunkat. Ez kitart és elég. Így lehetünk a saját életünk celebjei a saját megelégedésünkre.

Ha úgy érzitek veszélyben a párkapcsolatotok, vagy leendő párkapcsolatotok, keressétek bátran Orbán Nóra párkapcsolati szakértőt!