Rage Against The Influencer

– mondta Fóris-Ferenczi Gábor, a The Carbonfools énekese.

– meséli Titusz, a zenekar dj-je.

– folytatja Gábor.

A videó története szerint az énekes „gonosz énje” három olyan influenszert rabol el, aki teljesen felesleges dolgokkal szemeteli tele a közösségi oldalakat. Majd „bosszúból” egy értelmetlen kihívásra kényszeríti őket.

– meséli az énekes.

A zenekar előző klipjében, a Szobadiszkóban már felbukkant egy rapper srác, aki most is írt egy részt az új dalba.

Charga pont ott volt Titusznál, amikor vettük fel az első demo-részeket, még nem is volt meg a teljesen koncepció, úgyhogy a legjobbkor állt elő az ötleteivel. Azonnal lecsaptunk a soraira, ahogy a klipet készítő Compact Crew is, akik külön részt adtak neki is a videóban. Most először dolgoztunk ezzel a stábbal, de nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk, köszönjük nekik