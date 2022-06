Sör, csajok, rakenroll – Avatar módra

Tíz év elteltével jelentkezett új dalokkal a magyar hard rock zenekar. Harmadik lemezük stílusban és szövegvilágban visszakanyarodott az első (A szabadság felé – a szerk.) albuméhoz. Ez a mostani is dallamos hard rock, finoman adagolt népzenei és metálos elemekkel vegyítve. Örömmel tapasztaltam, hogy a hangzásban ismét kiemelt szerepet kapott a csodálatos Hammond orgona. A dalok szövegei szerelemről, útkeresésről, reményről, kitartásról, ősiségről szólnak, és a szavak mögül jól kivehető a zenekar határozott véleménye: minden igazi érték kiállja az idő próbáját, a giccs viszont – egy hosszabb folyamat eredményeként – eltűnik, ködbe vész. Ezért kapta a Fényre várva címet az új album, mely tíz dalt tartalmaz.

Budapesten került sort a lemezbemutató koncertre, néhány nappal ezelőtt. A Legenda Sörfőzde színpada egy kifejezetten kellemes, zárt klubhelységben található, ahol minden feltétel adott egy ilyen jellegű rendezvényhez. Van komoly keverőpult, kivetítő, látványos világítás, lézersugár, sok-sok színes reflektor. Noha a színpad nem túl nagy, a zenészek szabadon mozoghatnak rajta.

Előzenekarként a Twister játszott, majd este tíz órakor következett az Avatar zenekar. Moldován Szabolcs „Szaszkó” énekes, Szepesi Richárd billentyűs, Gellér Tamás szólógitáros, Bokor Levente basszusgitáros és Paróczi Krisztián dobos lazán, rockosan lépett színpadra Farmernadrág, edzőcipő, póló, bőrmellény, csuklószorító… a srácok ruházata egyszerre volt kényelmes, praktikus és vagány.

Maga az együttes 2006-ban alakult. Az eltelt évek során a fiúk hatalmas rutinra tettek szert, amit ezen az estén is bizonyítottak. Ahogy kiléptek a közönség elé rögtön érezni lehetett: színpadedzett, színpadhoz szokott zenészek alkotják a csapatot. Nagy érdeklődés kísérte a lemezbemutató koncertet, sokan eljöttek meghallgatni. A késői kezdés ellenére is megtelt a terem Avatar-rajongókkal.

Húsz dal hangzott el a közel kétórás programban. Bár lemezbemutató koncertnek lett hirdetve, mindhárom albumukról játszottak dalokat. Az újdonságok (Fényre várok, Sámánének, Túlélő, Nero, Sastestvér) mellett olyan slágerek garantálták a kiváló hangulatot, mint a Határ nélkül, Miért vagyok egyedül, Ébredj fel, Álszent angyal, Holdvilág-árok, Egyedül ébredek, A színész fohásza, Mire vársz még.

A színpadon a dobfelszerelés mögötti kivetítőn végig az együttes logóját láttuk. Nem volt különösebben díszlet, de nem is nagyon hiányzott, mert olyan remek világítással rendelkezik a hely, amivel meg lehetett teremteni egy rock koncerthez illő látványvilágot. Kék, zöld, piros, fehér, sárga reflektorok szolgáltatták a fényt, időnként kiegészülve egy-két lézersugárral, illetve a terem méreteihez igazodva füstgép is rásegített a hangulatra. A látottakkal nagyon elégedett vagyok, a hangosítással azonban komoly problémák voltak. Sőt, olyasmit is tapasztaltam, amit eddig még soha. A helyi hangtechnikus koncert közben többször kiment és magára hagyta a keverőpultot! Mivel az Avatar tagjai profi zenészek, érzékelték a hangzásbeli problémákat és igyekeztek a színpadról, amennyire lehetett, ezeket korrigálni, de látszott rajtuk, hogy vért izzadtak. Mindig is kedveltem az Avatart, de most nagyot nőttek a szememben látva azt, hogy zenélés közben a tagok mennyire odafigyelnek egymásra.

Nagyon hangos volt a zene egy ekkora klubhelységhez képest. A színpad előtt például kifejezetten kellemetlen volt állni. Szinte „rázott” a padló, közben olyan belső remegést éreztem, amit nem bírtam volna elviselni a koncert végéig. Néhány dal után a leghátsó sorban kötöttem ki, ahol már kedvezőbb volt a helyzet, jobban lehetett élvezni a zenét. Kár így túltolni a hangosítást, mert elvész a dalok szépsége. Pedig komoly mondanivalóval bírnak a szövegek, és igényesen kidolgozott, dús hangzás jellemzi az Avatar számait. Nem ártott volna jobban odafigyelni keveréskor az arányokra is. Olykor a hangszeresek elnyomták az énekest, amit nagyon sajnáltam. Moldován Szabolcs „Szaszkó” egy igazi rockos hang birtokosa, ráadásul tud is bánni a hangjával. Mindig nagy élmény őt hallgatni.

A Fényre várva című nótában a gitárszólót nem lehetett rendesen hallani. Itt-ott szét is esett a dal, de a tagok jól tudták kezelni az apró szétcsúszásokat. Mindig örülök az ilyen váratlan helyzeteknek, mert ezek az előre nem kiszámítható szituációk mutatják meg, hogy tudásban, technikában mennyit ér egy zenekar. Az Avatar nagyszerűen vizsgázott e téren.

Valamennyi elhangzott dalról részletesen tudnék írni, de inkább azt emelném, ami egészen különlegesre sikeredett. Az Ébredj fel! hatásos kezdésnek bizonyult, a Túlélő címűt pedig annyira szívvel-lélekkel játszották, hogy fergeteges hangulatot teremtettek vele már rögtön az elején.

Nagy élményt adtak az orgona és a szólógitár közti felelgetős részek. Szepesi Richárd Ricsosz bravúros futamaira Gellér Tamás hasonló virtuozitással válaszolt. Több ilyen zenei párbaj részesei voltunk az est folyamán. Talán e tekintetben a Miért vagyok egyedül című dal tetszett a legjobban. Briliáns futamokat hallottunk, és gyönyörűen ki voltak játszva a hangok. Noha gyors tempónál megtehették volna a zenészek, hogy „kormoznak”, ők inkább az aprólékos kidolgozást választották.

Szerencsés helyzetben van az Avatar, mert frontembere, Szaszkó mellett Szepesi Richárd és Gellér Tamás is nagyszerűen énekel. Rengeteget hozzá tudnak tenni a dalokhoz akár vokálban, akár egy-egy versszak eléneklésével. Bokor Levente basszusgitáros kinézetével és játékával jól beleilleszkedik a csapatba, Paróczi Krisztián pedig fantáziadús dobolással hívta fel magára a figyelmet. Bár az est folyamán ők is túl hangosak voltak, de sok izgalmas zenei megoldást hallottunk mindkettőjüktől. Kár, hogy az Avatar jelenleg nincs ott elismerésben, ahol egy ilyen minőségű rock zenének lennie kellene.

Összességében egy nagyon jól sikerült koncertet hallottunk, ügyesen összeállított műsorral, igényesen kidolgozott dalokkal, profi előadókkal. Annyi szép dolgot tapasztaltam ezen az estén, hogy ezúttal szemet hunyok a túltolt hangosítás felett. Szigorúbb leszek azonban a következő Avatar-koncerten! Mert remélhetőleg hamarosan lesz következő. Sőt, még sok-sok következő!

(Fotó: Pordán László)