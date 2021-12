A frontember Müller Péter Sziámi decemberben ünnepli 70. születésnapját. Az A38-on legsikeresebb formációja, a Sziámi 1991-1997 közötti felállásának tagjai zenélnek – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Sziámi zenekarhoz olyan nagy underground slágerek fűződnek, mint például az Apokalipszis itt és most, a Testből testbe vagy A mi királyságunk.

Az 1991 és 1997 közötti időszakból Angler Ákos (dob), Kardos Endre Bozi (szaxofon, fuvola), Markó Tamás (basszusgitár), Müller Péter Sziámi (ének), Óvári Miklós (gitár, billentyűs hangszer), Polgár Péter (gitár) és Soós Tamás Attila (szaxofon) játszik a december 4-i koncerten. Az esten olyan dalokat fognak elővenni, amelyeket hosszú évek óta nem hallhatott a közönség.

Az AndFriends műsorában az URH-tól a legfrissebb dalokig válogat a zenekar. A zenekar tagjai: Bakos Zita (billentyűs hangszerek), Kirschner Péter (gitár), Müller Péter Sziámi (ének), Tóth Márton (dob), Varga Orsolya (billentyűs hangszerek) és Winterverber Csaba (basszusgitár).

De hogyan lett Sziámi?



Müller Péter, miután a Kontroll Csoport megszűnt, Bárdos Deák Ágnessel megalapította a Sziámit. Az együttes tulajdonképpen ugyanazt a stílust vitte tovább, amit a Kontroll Csoport képviselt. Müller Péter zenekara gyakran változtatta nevét, a Sziámi mellett még a Sziámi Zenei Társulat, After the War és Mad Max néven is szerepeltek Tíz év alatt legalább három periódust élt meg a zenekar, a központban mindvégig Müller Péterrel, aki – hogy egy közös színházi munka apropóján megkülönböztesse magát édes nevelőapjától, Müller Péter drámaírótól -, harmadik neveként a Sziámit kezdte használni.



Az első szakaszt a Bárdos Deák Ágnessel való viszony határozta meg, a másodikat Gasner János gitáros zenéi, a harmadikban azok a zenészek kísérték Müller Pétert, akiket a zalai Nemesrádóra költözvén a nyugati végeken talált. Velük készültek a Sziámi zeneileg legkevésbé izgalmas felvételei, bár a hiperaktív – tévében, rádióban, színházban is dolgozó – Müller szövegei ezt a repertoárt is megmentik.

A Sziámiból kilépve Bárdos Deák Ágnes is saját zenekart szervezett: Ági és Fiúk – több tucat fiú váltogatta egymást, köztük egy időben Európa Kiadó-zenészek is. A három szakaszt természetesen Müller személye és dalszövegeinek kvalitása köti össze és tartja egységben, még ha zeneileg az utolsó pár év nem is vetekedhet a Gasner-érával.



A rendszerváltás előtt lemezük sohasem jelent meg, hiszen szomorú, mi több, depressziós dalaik és szövegeik nem tetszettek a lemezkiadónak, csak nagy változtatások árán engedélyezték volna a kiadásukat. Természetesen Müller Péter ebbe nem ment bele, így az az egyetlen megoldás maradt, hogy kalózkazetta formájában terjesszék anyagukat.

Természetesen 1989 után sorra jelentek meg lemezeik.

Müller Péter nemcsak zenét írt, hanem az Ex-kódex és a Mi jut eszedbe az énekesről? című filmeket is ő rendezte. Valamint az ő agyából pattant ki az a nagyszerű ötlet, hogy a Diáksziget létrejöjjön. 1997 augusztus 18-án feloszlik a Sziámi egy időre, majd 1999 végén viszont újra összeáll Gasner Jánossal az együttes. 2000-ben új lemezzel is jelentkeznek, melynek címe Egyszerű Teremtés (a 1G adja ki).



A Sziámi ma is egy independent alternatív zenekar, amelynek egyre karcosabb a zenéje, ami mindig megújul, így mára ugyanakkor egyre letisztultabb és finomabb is. Semmivel össze nem keverhető zenei – és szövegvilág, határtalan népzene.



A Sziámi körül zajló események és a zenekar ténykedései sem mindennaposak! Guinness világrekord-döntéssel (a világ leghosszabb élő koncertje 48 óra non-stop. Ld. Guinness Book of World Records 2007. Stop Press) kerültek a figyelem központjába. Működtetik a Somgwriters’ Klubot, ahol a legjobb magyar és külföldi zenészek és költők hetente új dalokat mutatnak be, a zenekar pedig példamutató házigazdaként minden alkalommal új számmal jelentkezik. Alapító-házigazda zenekara a Sziget Fesztiválnak.



Mindeközben nem tétlenkedtek, egymást követő két évben két új lemez is megszületett: a 2006-ban “Fogjad már meg!” címmel megjelent CD sok zenei stílust ötvöz, a tavalyi “Az Isten álljon meg!” című album pedig anyag, szellem és erő ötvözete, amivel a Sziámi korunk egyik legjobb anyagát tette le. A lemez inspirálója és közreműködője a fogyatékkal élő, színészek alkotta Baltazár Színház. A hangzás erőteljes, a zene összetéveszthetetlen, a szövegek brutálisan költőiek és csak kicsit viccesek, az üzenet mindenkinek szól, aki az “előrelátó csecsemő” mellé az ahhoz méltó következőt akarja megszerezni.



2006.március 17-19 között 2 napon át folyamatosan zenéltek, ezzel bekerültek a Guinness rekordok könyvébe. Tragédia azonban beárnyékolta a 21. század első évtizedének végét: 2009 márciusában szívroham következtében elhunyt Gasner János. (Rockbook.hu)